PSG Mercato : Hakimi veut retourner au Real Madrid, son remplaçant déjà identifié !

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que le Paris Saint-Germain doit déjà gérer un dossier brûlant. De sources espagnoles, Achraf Hakimi envisage un retour au Real Madrid, son club formateur. Une information qui pourrait rebattre les cartes dans la stratégie sportive parisienne, d’autant que les dirigeants franciliens auraient déjà activé une piste pour préparer l’avenir…

Le Real Madrid toujours à l’affût des stars du PSG

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole en 2024, les relations entre le Real Madrid et le PSG sont scrutées de près. Le club présidé par Florentino Pérez continue d’observer plusieurs cadres parisiens afin de renforcer un effectif déjà impressionnant, où brillent notamment Vinícius Júnior et Jude Bellingham.

Après avoir suivi la situation du milieu portugais Vitinha, finalement décidé à poursuivre son aventure à Paris, les Merengues se seraient tournés vers un autre champion d’Europe parisien : Achraf Hakimi, selon Marca. Le latéral marocain possède un lien particulier avec la Casa Blanca, où il a été formé avant d’être prêté au Borussia Dortmund puis transféré à l’Inter Milan.

Devenu une référence mondiale à son poste au PSG, le joueur de 26 ans affiche un palmarès et une régularité qui séduisent forcément les grands clubs. Son profil offensif et sa capacité à multiplier les efforts correspondent parfaitement aux exigences du football moderne prôné à Madrid.

Le PSG lorgne Doué

Même si Hakimi est sous contrat jusqu’en 2029 et a souvent exprimé son bien-être à Paris, les dirigeants parisiens ne souhaitent pas être pris de court. Selon nos informations, le PSG aurait ainsi coché le nom de Guéla Doué pour renforcer le couloir droit lors du prochain mercato.

Actuellement au RC Strasbourg, le latéral de 23 ans présente un profil offensif compatible avec le jeu de Luis Enrique. Capable de se projeter rapidement vers l’avant et d’apporter du danger dans le dernier tiers, il pourrait représenter une doublure crédible à Hakimi… ou une solution d’avenir en cas de départ.

Sous contrat longue durée en Alsace, Doué est valorisé autour de 18 millions d’euros et disposerait encore d’une marge de progression importante, notamment dans le domaine défensif. L’idée de le voir évoluer dans le même club que son frère, déjà présent dans l’effectif parisien, serait également perçue comme un argument supplémentaire en interne.

Un feuilleton qui pourrait l’été

Si l’intérêt du Real Madrid se confirme, le PSG devra gérer un dossier sensible. Perdre l’un de ses joueurs les plus décisifs sur le plan offensif représenterait un défi sportif majeur. Mais dans un marché des transferts imprévisible, anticiper reste essentiel pour les clubs visant les sommets européens.

Le cas Hakimi illustre parfaitement les nouvelles rivalités du mercato entre les grandes puissances du football continental. Entre ambitions personnelles, projets sportifs et considérations financières, l’avenir du latéral marocain pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons les plus suivis de l’été.

Une chose est sûre : à Paris comme à Madrid, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Et ce dossier pourrait encore réserver de nombreux rebondissements.