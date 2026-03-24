ASSE : crédit retrouvé pour Kilmer Sports, les supporters bluffés par le Mercato d’hiver !

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Longtemps critiqué dans le Forez, Kilmer Sports semble avoir inversé la tendance. Grâce à un mercato hivernal réussi et à des choix forts sur le plan sportif, la direction de AS Saint-Étienne récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie plus pragmatique. Résultat : les Verts viennent d’enchaîner six victoires et un match nul en sept rencontres depuis l’arrivée de Philippe Montanier, une série qui a totalement relancé les ambitions de montée.

Le Cardinal et Kanté, les symboles d’un mercato gagnant

Parmi les recrues marquantes de janvier, Julien Le Cardinal s’est rapidement imposé comme le patron de la défense stéphanoise. Recruté en provenance du Stade Brestois 29, le défenseur central a immédiatement apporté sérénité et leadership à un secteur qui souffrait énormément sous l’ère Eirik Horneland.

Buteur décisif face à Montpellier HSC (1-0), Le Cardinal a enchaîné les performances solides et porte même le brassard de capitaine en l’absence de Gautier Larsonneur. Son impact se mesure aussi dans les chiffres : quatre clean sheets consécutifs, preuve d’une solidité défensive retrouvée.

Autre renfort déterminant, Abdoulaye Kanté, prêté par Middlesbrough FC, s’est installé comme un titulaire indiscutable au milieu. Son profil de récupérateur puissant et discipliné manquait cruellement aux Verts. L’ancien joueur de ES Troyes AC forme désormais un duo complémentaire avec Augustine Boakye, repositionné avec succès dans l’entrejeu par Montanier.

Une stratégie enfin assumée par Kilmer Sports

Ce mercato tranche avec la politique précédente du club, centrée sur le recrutement de jeunes prospects à potentiel. Cette fois, la direction a privilégié l’expérience et l’impact immédiat.

Un choix salué par les supporters, qui n’avaient pas hésité à exprimer leur colère cet hiver à travers banderoles et tifos critiques visant Kilmer Sports. Aujourd’hui, le discours a changé. Dans le Forez, beaucoup reconnaissent que les dirigeants ont su tirer les leçons de leurs erreurs.

En allant chercher Le Cardinal, Kanté… mais aussi Montanier, l’ASSE a corrigé ses failles les plus visibles, notamment en défense et dans l’équilibre du jeu.

Une dynamique qui relance totalement la course à la montée

Avec cette série positive et un collectif retrouvé, Saint-Étienne s’impose désormais comme l’un des grands favoris pour la montée en Ligue 1. L’état d’esprit du groupe, la solidité défensive et l’efficacité offensive redonnent espoir à tout un peuple vert.

Ce mercato hivernal pourrait bien être le tournant de la saison, celui qui aura permis à l’ASSE de remettre son projet sur les rails.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2