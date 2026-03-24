ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier !

Alors que l‘ASSE s’apprête à entrer dans la phase décisive du championnat de Ligue 2, l’entraîneur Philippe Montanier voit son infirmerie se vider progressivement. Une évolution très attendue dans un groupe longtemps pénalisé par les blessures.

Pendant que plusieurs internationaux ont rejoint leur sélection respective, les joueurs restés dans le Forez profitent d’un programme aménagé. Quatre jours de repos consécutifs sont notamment prévus en fin de semaine, une coupure bienvenue après une série de rencontres intenses.

Plusieurs blessés de retour à l’entraînement individuel à l’ASSE

Si la trêve permet de souffler physiquement et mentalement, elle constitue surtout une opportunité précieuse pour les joueurs en convalescence. Ce mardi, plusieurs éléments importants ont repris le travail individuel au Centre sportif Robert-Herbin.

Parmi eux, comme le note EVECT, Mahmoud Jaber, victime d’une blessure aux adducteurs lors d’un déplacement à Reims en janvier. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain poursuit un protocole de reprise progressif. Montanier avait récemment tempéré les attentes autour de son retour, évoquant la nécessité de soins supplémentaires avant une réintégration complète.

Autre cas surveillé de près, celui de Lassana Traoré. Éloigné des terrains depuis de longues semaines, le latéral avait même été annoncé incertain pour la fin de saison par l’ancien coach Eirik Horneland. Sa présence sur les terrains d’entraînement, même en individuel, constitue donc un signal encourageant.

Jaber et Ferreira sur la bonne voie, Paalberg va mieux lui aussi

Du côté de la défense, les nouvelles sont également positives. João Ferreira continue de suivre un programme spécifique après sa fracture à la main survenue fin janvier. Toujours bandé au poignet, le latéral portugais s’entraîne à l’écart du groupe mais retrouve progressivement des sensations avec ballon.

Même constat pour l’attaquant estonien Marten-Chris Paalberg, arrivé dans le Forez avec une gêne au genou. Une rechute lors de ses premières séances avait retardé son intégration, mais il poursuit désormais son travail de reprise, laissant espérer un retour dans les prochaines semaines.

Ces évolutions positives pourraient offrir davantage de solutions à Montanier dans le sprint final. Avec un calendrier chargé et des enjeux importants au classement, la profondeur de banc sera un élément clé.

L’ASSE bientôt au complet pour le sprint final

Ces retours progressifs contribuent également à renforcer la dynamique collective. Dans un vestiaire marqué par les absences et les incertitudes ces derniers mois, voir l’infirmerie se vider représente un véritable boost moral. Les supporters devraient d’ailleurs pouvoir apercevoir certains de ces joueurs lors de l’entraînement ouvert au public prévu ce mercredi à L’Étrat. Une chose est sûre : pour Philippe Montanier et ses hommes, la trêve tombe à point nommé. Surtout que Florian Tardieu et Maxime Bernauer en terminent eux aussi avec leur programme de reprise.

Pas de trêve pour les joueurs sur le retour ! 🏃💚 pic.twitter.com/ztBjGR2aa3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 24, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2