PSG Mercato : Unaï Emery veut encore se servir à Paris, Luis Enrique va trancher !

Le mercato estival s’annonce déjà mouvementé du côté du Paris Saint-Germain. Un an après avoir obtenu le prêt de Marco Asensio, l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, souhaiterait à nouveau se servir dans l’effectif parisien. Cette fois, sa cible se nomme Ibrahim Mbaye, jeune attaquant de 18 ans considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du club de la capitale. Une situation qui place le coach parisien Luis Enrique face à une décision stratégique importante à l’approche du sprint final.

Mbaye, une révélation du début de saison en difficulté au PSG

Auteur de débuts remarqués sous le maillot parisien, Ibrahim Mbaye avait rapidement attiré l’attention. Son premier but professionnel inscrit contre le Stade Rennais, puis ses deux passes décisives face au FC Metz avaient confirmé son potentiel et laissé entrevoir une ascension rapide.

Mais depuis son retour d’une Coupe d’Afrique des Nations réussie avec le Sénégal, où il avait notamment participé à la finale face au Maroc, la dynamique s’est inversée. Le temps de jeu du jeune ailier a fortement diminué, avec seulement 191 minutes disputées toutes compétitions confondues.

Titularisé à deux reprises, dont une face au RC Strasbourg, Mbaye n’a pas totalement convaincu le staff. Remplacé dès la mi-temps lors de cette rencontre, il semble aujourd’hui en perte de repères dans une rotation offensive particulièrement dense.

La Premier League déjà à l’affût

Cette situation n’est pas passée inaperçue en Angleterre. Plusieurs clubs de Premier League suivent de près l’évolution du joueur, convaincus qu’un environnement offrant davantage de temps de jeu pourrait accélérer sa progression.

Aston Villa apparaît pour l’instant comme le candidat le plus sérieux selon Sky Sports. Le club dirigé par Unai Emery apprécie le profil explosif et la marge de progression de l’attaquant sénégalais. Une qualification en Ligue des champions pourrait d’ailleurs renforcer son attractivité dans ce dossier.

Estimé à environ 25 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2028, Mbaye représente une valeur d’avenir importante pour le PSG. Mais le joueur lui-même réfléchirait à la possibilité d’un départ afin de relancer sa dynamique sportive.

Luis Enrique face à un choix décisif pour l’avenir du joueur

La décision finale pourrait dépendre des prochaines semaines. Si Luis Enrique choisit de réintégrer davantage Mbaye dans la rotation offensive, le jeune ailier pourrait être convaincu de poursuivre son développement à Paris.

À l’inverse, un temps de jeu limité lors du sprint final pourrait pousser le joueur et son entourage à envisager un nouveau projet. Dans un effectif où la concurrence est féroce, la gestion des jeunes talents devient un enjeu majeur pour le club parisien.

Une chose est sûre : le feuilleton Mbaye ne fait que commencer. Entre ambitions personnelles, stratégie sportive et convoitises anglaises, son avenir pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato.