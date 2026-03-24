ASSE : Larqué pleure la fin de Téléfoot et fait remonter un vieux souvenir douloureux

C’est une décision qui marque la fin d’un monument du paysage audiovisuel sportif français. Après près d’un demi-siècle à l’antenne, Téléfoot va disparaître de la grille de TF1 dans sa forme actuelle après le 14 juin. Une annonce qui a immédiatement provoqué une vague d’émotion chez les passionnés de football… mais aussi chez certaines figures historiques du ballon rond.

Parmi elles, Jean-Michel Larqué n’a pas caché sa profonde tristesse. L’ancien international et consultant emblématique a livré une réaction forte et chargée de nostalgie :

« Téléfoot fait partie de ma vie. C’est catastrophique, on a tourné le dos au football populaire. Vive Téléfoot. Le foot a changé, mais je crois que la télé aussi. »

Des mots lourds de sens qui traduisent le sentiment partagé par de nombreux supporters. Pour toute une génération, Téléfoot était bien plus qu’une émission : c’était un rendez-vous incontournable, une immersion hebdomadaire dans l’actualité du football et un symbole d’un sport encore accessible et fédérateur.

Créée en 1977, Téléfoot a accompagné toutes les grandes heures du football hexagonal. Des exploits européens des clubs français aux parcours mythiques de l’équipe de France, l’émission a longtemps été la principale vitrine du ballon rond à la télévision gratuite.

Elle a marqué les esprits grâce à des interviews exclusives, des reportages immersifs et des séquences devenues cultes. Bien avant l’explosion des réseaux sociaux et des chaînes d’info sportives en continu, Téléfoot constituait une source d’information privilégiée pour les supporters.

Ce rendez-vous dominical a également servi de tremplin médiatique à de nombreuses personnalités du football. Consultants, joueurs, dirigeants… tous savaient que passer par Téléfoot signifiait toucher un public massif et passionné.

Pour les supporters de l’AS Saint-Étienne, Téléfoot évoque immédiatement un épisode resté célèbre. Lors d’une interview en direct, Jean-Michel Larqué avait violemment critiqué André Laurent, alors président des Verts. Une sortie fracassante qui avait marqué les esprits et illustré l’impact médiatique énorme de l’émission.

À l’époque, Larqué n’avait pas hésité à régler ses comptes publiquement, dénonçant la gestion du club et exprimant son désaccord sur la direction prise par l’ASSE. Cette séquence avait fait grand bruit dans le monde du football français et renforcé l’image de Téléfoot comme une tribune incontournable où tout pouvait arriver.

Ironie de l’histoire, Larqué deviendra quelques années plus tard directeur sportif du club stéphanois. Une expérience qui ne restera pas comme la plus brillante de sa carrière, mais qui confirme le lien fort entre l’ancien joueur, les Verts et l’émission culte de TF1.

La suppression de Téléfoot s’inscrit dans un contexte de transformation profonde des médias sportifs. Fragmentation des audiences, montée en puissance des plateformes numériques, évolution des droits télévisés : le football se consomme désormais différemment.

TF1 a choisi de conserver la marque Téléfoot sur le digital et sa plateforme TF1+, preuve que le programme garde une forte valeur symbolique. Mais pour de nombreux téléspectateurs, la disparition de l’émission à la télévision gratuite marque une rupture nette avec une certaine idée du football populaire.

Entre nostalgie et modernité, cette page qui se tourne rappelle que le sport le plus suivi de France continue d’évoluer… tout comme la manière de le raconter. Et pour Jean-Michel Larqué comme pour des milliers de supporters, la fin de Téléfoot restera sans doute comme la fin d’un rituel, d’une époque et d’une passion partagée chaque dimanche.