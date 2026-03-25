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FRANCE

OM : l’IA dévoile sa prédiction sur l’avenir de Benatia 

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 15:00
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Medhi Benatia (OM)
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Depuis son arrivée à l’OM, Medhi Benatia s’est imposé comme un homme clé dans l’organigramme sportif. Mais selon plusieurs projections issues de modèles d’intelligence artificielle, son avenir à moyen terme reste incertain. Analyse.

L’IA met en avant un élément central : le profil de Medhi Benatia est extrêmement recherché. Ancien joueur de haut niveau, parfaitement connecté au marché international et notamment aux réseaux du Golfe, il coche toutes les cases du dirigeant moderne. Résultat, ses performances à l’OM pourraient rapidement attirer d’autres clubs ou investisseurs à la recherche d’un profil capable de structurer un projet sportif ambitieux.

OM, tremplin ou projet long terme ?

C’est toute la question soulevée par ces projections. Si Frank McCourt souhaite stabiliser l’OM et construire un projet durable, Benatia pourrait s’inscrire dans la durée. Mais l’IA souligne aussi un scénario inverse : en cas de nouvelle instabilité sportive ou financière, son départ devrait intervenir cet été, notamment si une opportunité plus structurée se présente ailleurs.

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Un rôle stratégique sous pression

À l’OM, Benatia évolue dans un environnement exigeant, où chaque décision est scrutée. Entre mercato, gestion des entraîneurs — comme récemment avec Roberto De Zerbi — et attentes des supporters, son rôle est aussi exposé que stratégique. L’IA insiste d’ailleurs sur ce point : sa réussite dépendra autant des résultats sportifs que de la stabilité globale du club.

Un été déjà décisif

Selon ces analyses, le prochain mercato pourrait être un tournant. Si l’OM parvient à structurer un projet cohérent, attirer des investisseurs et réussir ses choix sportifs, Benatia verrait son avenir être rebattu. Pour l’heure, il resterait sur le départ avec une possibilité de redevenir agent de joueurs. Et si l’intelligence artificielle ne donne pas encore de réponse tranchée, elle confirme une chose : son avenir dépendra directement de la capacité de l’OM à enfin trouver de la stabilité.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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