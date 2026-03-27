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FRANCE

OM Mercato : un champion de Ligue 1 loupé de peu, l’ASSE a sauté sur l’occasion !

Par William Tertrin - 27 Mar 2026, 17:33
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Il y a quelques années, l’OM aurait pu attirer un champion de France de Ligue 1, mais c’est finalement l’ASSE qui a raflé sa signature.

Bryan Dabo, ancien milieu de terrain du MHSC et champion de France de Ligue 1 en 2012, est revenu sur l’un des épisodes les plus surprenants de sa carrière : une annonce de transfert à l’OM qui n’a jamais été officiellement envisagée ni validée par lui.

Invité de l’émission l’After Foot sur RMC, Bryan Dabo (34 ans) a levé le voile sur ce qu’il qualifie de « folle rumeur », née apparemment d’une interprétation erronée d’un dirigeant alors qu’il était en vacances.

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Une rumeur née de nulle part

À l’été de ce mercato, alors qu’il savourait une bonne saison sous les ordres de Rolland Courbis à Montpellier (5 buts lors de la saison 2015/2016), Dabo confie comment il avait évoqué, de façon totalement informelle, son souhait d’un jour porter les couleurs phocéennes :

« Je sors d’une assez bonne saison… Loulou me dit : “Tu veux faire quoi ?” Je lui dis : “Vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi, je suis Marseillais, j’ai envie d’aller à l’OM !” Il me dit : “OK, pas de problème, s’il y a quelque chose, on se tient au courant.” »

Cependant, ce qui devait rester une simple indication d’ambition personnelle s’est rapidement transformé en annonce de signature imminente à l’OM, que Dabo découvre… par hasard.

Vacances, appels manqués et surprises

Alors qu’il était en vacances à Marbella avec ses amis et compatriotes Geoffrey Kondogbia, Serge Aurier et Layvin Kurzawa, Dabo a vécu une scène aussi cocasse qu’inattendue :

« Je me lève, Layvin me dit : “Félicitations, c’est marqué partout que tu as signé à l’OM !” Je vois 30 appels en absence ! »

Pour lui, cela symbolise l’ampleur de la rumeur : les médias annonçaient déjà un accord que lui n’avait jamais signé, ni même discuté avec le club.

L’ASSE, le seul club réellement intéressé

Contrairement à la rumeur qui a embrasé la presse, Dabo précise que le seul club ayant manifesté un intérêt concret était l’ASSE :

« En fait, Labrune avait dit qu’il y avait un accord entre eux et moi, alors que le seul club qui avait un intérêt, c’était Saint‑Étienne. »

Il confie même avoir échangé plusieurs fois avec Christophe Galtier au sujet d’un possible transfert depuis plusieurs mois :

« J’avais déjà rencontré Christophe Galtier et ça faisait 4‑5 mois qu’il voulait que je signe au club. »

Respect envers Montpellier et ses valeurs

À l’époque, Dabo était en fin de contrat, mais il a tenu à respecter sa parole envers son club formateur, le MHSC :

« J’arrivais à terme de mon contrat, mais j’avais donné ma parole à Loulou et Laurent que, quoi qu’il arrive, je ne signerais pas dans un autre club sans que Montpellier touche pour un transfert.
C’est normal : je suis arrivé à 13 ans et j’en repartais à 24. Ça aurait été dégueulasse de partir gratuitement du MHSC. »

Finalement, Bryan Dabo a bien rejoint l’ASSE à l’été 2016 contre un chèque d’environ 4 millions d’euros. Dans le Forez, l’ancien numéro 7 stéphanois a disputé 39 matchs avant de s’envoler pour la Fiorentina et de pas mal bourlinguer dans sa carrière.

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