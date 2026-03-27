RC Lens : loin des Sang et Or, Abdulhamid a vécu une énorme humiliation

À plus de 4500 km de Lens à vol d’oiseau, Saud Abdulhamid a vécu une soirée très compliquée du côté de Jeddah avec la sélection saoudienne.

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026, l’Arabie Saoudite de Hervé Renard traverse une zone de fortes turbulences. Opposés à l’Égypte en match amical, les Saoudiens ont subi une lourde défaite du côté de Jeddah (0-4), révélatrice de leurs lacunes actuelles… malgré la titularisation du latéral du RC Lens, Saud Abdulhamid.

Un naufrage rapide… sans Salah en face

Le scénario a rapidement tourné au cauchemar. Pourtant privée de sa star Mohamed Salah, l’Égypte a frappé fort d’entrée avec deux buts en quinze minutes (Issa, 4e ; Trezeguet, 16e). Avant même la pause, Zizo a enfoncé le clou (44e), mettant fin à tout suspense. En seconde période, Marmoush a aggravé la marque (56e), scellant une démonstration totale des Pharaons.

Une gifle inquiétante pour l’Arabie Saoudite, à l’approche d’un Mondial où elle devra affronter notamment l’Espagne et l’Uruguay.

Abdulhamid, titulaire dans une soirée compliquée

Aligné d’entrée au poste de latéral droit, Saud Abdulhamid n’a pas pu enrayer la vague égyptienne et il a même joué toute la rencontre. Habitué à monter en puissance ces dernières semaines avec le RC Lens, où il enchaîne les apparitions et gagne en confiance, le défenseur prêté par l’AS Roma a cette fois été mis en difficulté dans un contexte collectif assez fragile.

Un contraste saisissant avec sa dynamique à Lens

Ce revers tranche avec la progression observée en club. Arrivé en Ligue 1 avec le statut de pionnier (premier joueur saoudien du championnat), Abdulhamid s’impose progressivement dans la rotation lensoise en l’absence de Ruben Aguilar, blessé.

Sa vitesse, sa projection offensive et son volume de jeu en font un profil intéressant dans le système artésien. Mais en sélection, l’équilibre collectif semble encore loin d’être trouvé.

Des signaux opposés avant le Mondial

Si l’Égypte peut se réjouir de cette prestation aboutie – elle figurera dans un groupe relevé avec la Belgique et l’Iran –, l’Arabie Saoudite inquiète sérieusement.

Pour Saud Abdulhamid, cette rencontre rappelle surtout l’écart entre son évolution individuelle positive en Europe et les difficultés structurelles de sa sélection.

Le latéral du RC Lens aura rapidement l’occasion de rebondir avec un nouveau match amical mardi contre la Serbie… mais le temps presse avant le rendez-vous mondial.