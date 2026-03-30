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FRANCE

OM : Daniel Riolo lâche un nom pour la présidence, une énorme surprise en vue ?

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 23:34
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À Olympique de Marseille, les spéculations s’intensifient autour de l’avenir de la direction. Et une déclaration de Daniel Riolo vient mettre le feu aux poudres.

Mohamed Bouhafsi, le nom qui circule en interne

Selon Riolo, un profil revient avec insistance : Mohamed Bouhafsi.

Un nom inattendu… mais qui ferait pourtant sens en coulisses.

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« Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi »

Une révélation qui intrigue autant qu’elle surprend.

Un profil qui coche beaucoup de cases

Pour Daniel Riolo, Bouhafsi représente un candidat crédible.

Pourquoi ?

  • Il connaît parfaitement l’OM
  • Il a déjà des liens avec Frank McCourt
  • Il est familier de l’environnement du club, notamment avec Mehdi Benatia
  • Il pourrait aussi s’inscrire dans un projet incluant Habib Beye

Un profil connecté, moderne, et déjà intégré à l’écosystème marseillais.

Une trajectoire atypique

À seulement 33 ans, Mohamed Bouhafsi a déjà un parcours impressionnant.

Passé par RMC pendant dix ans, il s’est imposé comme une référence dans le journalisme sportif avant de rejoindre France Télévisions.

Depuis 2025, il est à la tête de l’émission C à Vous sur France 5 en fin de semaine.

Un profil médiatique… mais qui pourrait basculer dans un rôle dirigeant.

« Le poste de sa vie »

Toujours selon Riolo, Bouhafsi serait intéressé par cette opportunité.

Mieux encore, il s’agirait pour lui du “poste de sa vie”.

Une ambition forte, qui pourrait correspondre à une nouvelle vision pour l’OM.

Une hypothèse crédible ?

Reste une question centrale :
l’OM est-il prêt à confier sa présidence à un profil aussi atypique ?

Car si Bouhafsi connaît parfaitement le football et ses coulisses, il n’a jamais occupé de fonction dirigeante à ce niveau.

Mais à Marseille, tout peut aller très vite.

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