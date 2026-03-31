Mercato : vers un duel entre le PSG et le Stade Rennais pour un ancien de Ligue 1 ?

Le mercato estival 2026 pourrait bien offrir un scénario inattendu entre le PSG et le Stade Rennais. Au cœur de la question : un profil bien connu de la Ligue 1, expérimenté, libre cet été et qui pourrait être courtisé par plusieurs clubs… dont le PSG.

Un champion d’Europe qui s’offre au PSG

Raphaël Guerreiro, 32 ans, pourrait animer le prochain mercato. Le latéral gauche du Bayern Munich a annoncé son départ en fin de contrat et s’apprête à tourner la page après une décennie passée en Allemagne.

Formé en France et passé par la Ligue 1, notamment au FC Lorient, l’international portugais présente un profil particulièrement apprécié : polyvalent, capable d’évoluer au milieu comme sur le flanc gauche, et surtout doté d’une solide expérience au plus haut niveau. Double champion d’Europe avec le Portugal (Euro 2016 et Ligue des Nations 2019), il coche toutes les cases pour renforcer un effectif ambitieux.

Et, comme rapporté sur notre site, le journaliste Romain Collet Gaudin a laissé entendre que Guerreiro serait un très joli coup pour le PSG afin d’apporter une belle concurrence à Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi.

Rennes en embuscade dans ce dossier ?

Mais le PSG pourrait ne pas être seul sur ce coup. En effet, le Stade Rennais pourrait également être séduit par l’option. Certains supporters ont évoqué l’idée sur X, et pour cause, Raphaël Guerreiro est en train de bâtir un complexe sportif près de Caen, et s’occupera des terrains de padel et de five à sa retraite. Un détail loin d’être anodin, étant donné que seulement 2 heures de route séparent Caen de Rennes.

Dans un marché où les bonnes opportunités sont rares, ce type de profil libre, expérimenté et encore performant représente une véritable aubaine. Rennes pourrait donc tenter un coup intelligent en devançant la concurrence… y compris celle du PSG.

Un duel stratégique à suivre cet été

Sur le papier, Paris dispose d’un avantage évident : exposition européenne, effectif de très haut niveau et projet sportif solide. Mais Rennes n’est pas sans arguments, notamment en termes de temps de jeu et de stabilité.

Une chose est sûre : libre et convoité, Raphaël Guerreiro s’annonce comme l’un des jolis coups à tenter lors du prochain mercato. Et entre Paris et Rennes, la bataille ne fait peut-être que commencer.