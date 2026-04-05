ASSE : les Verts ont acté un retour qui va faire vibrer les supporters

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Le stade Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer une nouvelle fois. Le dimanche 31 mai prochain, l’ASSE organisera un événement hors norme : un match caritatif au profit de la recherche contre la maladie de Charcot. Et pour l’occasion, un nom va particulièrement faire frissonner les supporters : celui de Robert Beric.

Un retour très attendu de Robert Beric

C’est via ses réseaux sociaux que l’ASSE a officialisé la nouvelle : Robert Beric sera bien présent pour ce rendez-vous solidaire. L’ancien attaquant slovène, resté dans le cœur du public stéphanois, retrouvera ainsi le Chaudron pour une soirée pleine d’émotion.

Héros du derby remporté en 2019, Beric avait marqué les esprits par son sens du but et son attachement au club. Son retour promet une ovation à la hauteur de son histoire avec les Verts.

Ce “Match des Héros” opposera deux équipes prestigieuses :

Les légendes de l’ASSE, avec notamment Loïc Perrin, Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Mathieu Debuchy ou encore Jean-Michel Larqué

Une équipe de personnalités menée par Paul de Saint-Sernin avec des stars comme Eden Hazard, Javier Pastore, Malik Bentalha, Paul Mirabel ou encore Thomas Ngijol

Un casting XXL pour un événement qui s’annonce aussi festif qu’engagé.

Un hommage à Georges Bereta

Au-delà du spectacle, cette rencontre porte une forte dimension symbolique. Elle est organisée en hommage à Georges Bereta, capitaine emblématique des Verts disparu en 2023 des suites de la maladie de Charcot.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’Institut de Myologie, référence internationale dans la recherche sur les maladies neuromusculaires.

Un Chaudron prêt à se mobiliser

Ce match caritatif s’annonce déjà comme un moment fort de l’année à Saint-Étienne. Entre nostalgie, émotion et solidarité, les supporters devraient répondre présents en nombre pour remplir Geoffroy-Guichard.

Plus qu’un simple match, cet événement incarne les valeurs historiques du club : solidarité, mémoire et passion.

Avec le retour de Robert Beric et la présence de nombreuses légendes, le Chaudron promet de vibrer pour une cause essentielle.