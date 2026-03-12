ASSE : Ruffier de retour dans le Chaudron, la rumeur qui peut enflammer les supporters

À l’occasion du match caritatif prévu à Geoffroy‑Guichard le 31 mai prochain, un nom surprise pourrait être annoncé, et ça pourrait bien régaler les supporters.

Dimanche 31 mai prochain, le mythique stade Geoffroy‑Guichard accueillera un match caritatif inédit opposant des légendes de l’ASSE à une sélection de stars du foot et du monde du spectacle, au profit de la recherche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’Institut de Myologie, centre d’expertise international dédié aux maladies du muscle créé par l’AFM‑Téléthon.

Avant la rencontre entre les Verts et le Red Star samedi dernier (2-0), Paul de Saint Sernin, comédien français, s’est montré particulièrement enthousiaste, dans des propos rapportés par EVECT : « Ça va être exceptionnel ! L’idée est folle : réunir des légendes des Verts et les confronter à des légendes du foot et des artistes, tout ça pour la bonne cause. On va jouer dans l’un des plus beaux stades de France… et aider des gens qui ont besoin d’être aidés. Ça va être fou ! »

Il a dressé un premier aperçu des participants : de Eden Hazard à Javier Pastore, en passant par Jérémy Menez, Paul Mirabel, Christian Karambeu, Robert Pirès ou encore Florent Manaudou côté « vedettes » ; et des légendes des Verts comme Pascal Feindouno, Loïc Perrin, Dominique Rocheteau, Mathieu Debuchy ou Jérémie Janot côté « anciens Verts ».

Paul n’a pas manqué d’ajouter une touche d’humour et d’émotion autour de l’événement, évoquant même la réinstallation symbolique des poteaux carrés propres à l’histoire du club, une idée qui devrait ravir les puristes.

Ruffier à GG le 31 mai ?

Mais ce n’est pas tout. En effet, selon « Dimfuut », créateur de contenu et fan de l’ASSE, Paul de Saint Sernin lui a glissé un autre élément qui promet de faire parler : un joueur surprise pourrait se joindre à l’événement le 31 mai.

Bien que rien n’ait encore été confirmé officiellement, ce joueur pourrait être l’ancien gardien emblématique Stéphane Ruffier, une figure très appréciée des supporters et symbole d’une grande période du club. Cette potentielle présence devra évidemment être confirmée dans les prochaines semaines par les organisateurs, mais elle permettrait en tout cas à Geoffroy-Guichard de faire enfin ses adieux à un joueur qui a beaucoup compté au club. Chose qui n’a jamais pu se réaliser depuis son licenciement pour faute grave en janvier 2021.