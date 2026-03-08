ASSE : les notes des Verts contre le Red Star

L’ASSE a enchaîné une 5e victoire consécutive en venant à bout d’une solide équipe du Red Star (2-0) grâce à des buts de Kévin Pedro et Lucas Stassin. Voici nos notes pour les protégés de Philippe Montanier…

LARSONNEUR (6)

Une relance à la main sur Boakye qui aurait pu déboucher sur une occasion (22e). Peu sollicité, il a bien soulagé l’équipe dans ses sorties. Mais il s’est blessé en fin de match et c’est le gros point noir de cette victoire face au Red Star…

PEDRO (7)

A 20 ans, le défenseur formé au bon grain de L’Etrat a encore fait très fort. Non content d’être impeccable défensivement depuis qu’il enchaîne au poste de latéral droit, il est venu délivrer l’équipe en ouvrant le score d’une belle frappe du droit, avec la complicité du poteau. Il avait déjà été dangereux en première mi-temps mais avait écrasé sa frappe du gauche (40e). La révélation de cette saison stéphanoise, c’est lui. Et s’il continue comme ça, on risque de se bousculer cet été…

LE CARDINAL (7)

Waoh ! La recrue hivernale a livré un match énorme. Défensivement, l’ancien brestois a parfaitement commandé sa défense. Sa science du placement et de l’anticipation ont fait merveille. Et techniquement, il n’est vraiment pas maladroit. Un vrai match de patron !

NADE (6)

Des interventions efficaces, comme quand il est venu contrer Sylla (74e). A ses côtés Le Cardinal rayonne mais lui, il est toujours là. En costaud.

OLD (5)

Un peu plus en difficulté que ces dernières semaines, mais il n’a rien lâché.

KANTE (5,5)

Lui aussi n’a pas eu son rendement des derniers matchs, moins présent sur les seconds ballons, et au pressing aussi. Mais à l’image de l’équipe, il a mieux fini.

BOAKYE (6)

Il n’a pas ménagé ses efforts pour défendre et a donné de bons ballons, clairvoyant. Dangereux sur un centre tir (70e). Moins en vue que lors de ses récentes prestations, mais bon.

MILADINOVIC (5), puis MOUEFFEK

Tardieu blessé, Miladinovic a repris sa place. Mais le Serbe a eu du mal à exister, à peser. Remplacé par MOUEFFEK, qui a contribué à redynamiser l’équipe, sans être particulièrement en évidence non plus.

CARDONA (5), puis APPIAH

Des trois joueurs offensifs, Cardona a été le moins en vue. Discret. Remplacé par APPIAH, venu verrouiller le couloir droit en fin de match.

STASSIN (7), puis DUFFUS

Après son doublé à Pau (3-0), Stassin a enfin fait trembler les filets à Geoffroy-Guichard, où il n’avait plus marqué depuis cinq mois. Son but, d’une jolie frappe enroulée, a mis fin aux derniers espoirs du Red Star. Avant cela, il avait beaucoup bougé sur le front de l’attaque, et n’avait pas été loin de marquer sur une frappe en pivot (57e). Remplacé sous les applaudissements par DUFFUS.

DAVITASHVILI (6,5)

Le Géorgien est sorti de sa torpeur en fin de première mi-temps avec une remise pour Pedro (40e). Sans être dans un grand soir, ce qui s’est ressenti dans ses prises de balle, il a délivré deux passes décisives !