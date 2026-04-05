ASSE Mercato : l’avenir de Stassin s’est encore un peu plus enflammé après Nancy

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, un nom revient avec insistance : Lucas Stassin. L’attaquant belge de 21 ans traverse actuellement la meilleure période de sa saison… au point de faire réagir ses adversaires en Ligue 2.

Un Stassin transformé depuis le changement d’entraîneur

Le déclic est évident. Depuis le départ d’Eirik Horneland et la prise de fonctions de Montanier, l’ASSE a retrouvé une dynamique impressionnante. Les Verts restent sur une série de huit matchs sans défaite, confirmant leur bonne position dans la course à la montée.

Dans ce renouveau collectif, Lucas Stassin joue un rôle central. Le numéro 9 de l’ASSE enchaîne les performances décisives, avec 4 buts lors des 5 dernières journées. Une efficacité retrouvée qui s’explique aussi par un changement mental et une confiance retrouvée.

Cette montée en puissance lui a même ouvert les portes de la sélection belge, confirmant son nouveau statut.

Nancy impressionné : « Il vaut le prix de notre club »

Lors du match nul entre l’ASSE et l’AS Nancy-Lorraine (1-1), Stassin a encore pesé sur la rencontre, notamment en inscrivant le but égalisateur dans les dernières minutes.

Mais c’est surtout la réaction de l’entraîneur nancéien, Pablo Correa, qui a marqué les esprits.

En conférence de presse, le technicien n’a pas caché son admiration, malgré la frustration du résultat. Il a notamment souligné l’écart de moyens entre les deux clubs, tout en mettant en avant la valeur du buteur stéphanois :

« Stassin, à lui seul, c’est le prix de notre club »

Une déclaration forte, qui illustre à quel point l’attaquant des Verts est devenu une référence dans ce championnat. Dans une période où Stassin est très courtisé, cette petite phrase vient enflammer encore un peu plus son avenir, que l’on imagine peut-être loin de l’ASSE cet été, même en cas de Ligue 1. S’il continue sur cette lancée, le Belge pourrait rapporter un bon gros chèque à son club.

L’ASSE, le « PSG de la Ligue 2 » ?

Au-delà du cas Stassin, cette sortie médiatique traduit aussi une réalité économique. L’ASSE dispose d’un effectif et de moyens supérieurs à la moyenne de Ligue 2, ce qui lui vaut régulièrement d’être comparée à un « PSG du championnat ».

Pour autant, les Verts ont longtemps peiné à assumer ce statut. Mais avec un Stassin en pleine réussite et un collectif relancé, l’ASSE semble enfin avoir trouvé la bonne formule.

Une fin de saison décisive

Si la dynamique actuelle se confirme, l’ASSE pourrait rapidement s’imposer comme le grand favori à la montée. Et Lucas Stassin, lui, s’affirme déjà comme l’un des joueurs les plus décisifs de la seconde partie de saison.

À seulement 21 ans, l’attaquant belge est en train de franchir un cap… et d’envoyer un message clair à toute la Ligue 2.