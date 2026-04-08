Manon Stassin, la soeur de Lucas attaquant de l’ASSE, a encore une fois fait mouche sur Instagram auprès des supporters stéphanois.

Manon Stassin n’en finit plus de faire parler d’elle. Très suivie sur Instagram, la sœur de l’attaquant de l’ASSE a encore réussi à capter l’attention avec une nouvelle publication qui a rapidement fait réagir les supporters. Déjà remarquée pour ses clichés en maillot des Verts, qui avaient déclenché une vague de commentaires enthousiastes, elle a cette fois ajouté une touche plus personnelle.

En légende, une phrase simple mais efficace : « I’m just a girl who loves to take selfies. » Un message qui peut sembler anodin, mais qui a immédiatement renforcé la proximité avec sa communauté. Authenticité, spontanéité, naturel : Manon Stassin cultive une image accessible qui séduit de plus en plus de fans stéphanois.

Les Stéphanois sous le charme

Comme souvent, les réactions ne se sont pas fait attendre. Compliments, messages admiratifs, emojis à la chaîne : les supporters de l’ASSE ont une nouvelle fois répondu présents, confirmant l’engouement autour de celle qui devient peu à peu une figure incontournable sur les réseaux liés au club.

Au-delà du simple buzz, cette publication montre aussi une autre facette de Manon Stassin. Plus qu’une apparition remarquée en maillot, elle affirme son identité et son univers, tout en restant connectée à l’ASSE et à ses supporters. Dans une saison parfois mouvementée pour les Verts, ce genre de moment apporte une touche de légèreté qui ne passe pas inaperçue. Et une chose est sûre : les fans en redemandent déjà.