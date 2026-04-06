De plus en plus critiqué par les supporters du Real Madrid pour sa propension à éclipser ses partenaires, Kylian Mbappé voit les fans du PSG ressortir des vidéos allant dans ce sens. Mais Vinicius Jr a défendu son coéquipier.

Après une saison et demi, les supporters du Real Madrid commencent à se dire que le recrutement de Kylian Mbappé n’était pas une si bonne idée. Certes, le natif de Bondy empile les buts mais il éclipse ses partenaires offensifs (Vinicius Jr n’est plus que l’ombre de lui-même) et le collectif est obligé de tourner autour de lui. Ce qui fait que les adversaires des Merengue n’ont aucun mal à les bloquer tactiquement. Cette conclusion, les fans du PSG y sont parvenus il y a déjà bien longtemps. A tel point que quand Kylian Mbappé est parti, il n’a pas vraiment été regretté.

Vinicius Jr : « J’ai une relation incroyable avec lui »

D’ailleurs, depuis quelques jours, les supporters du PSG ressortent des dossiers concernant l’attitude de Kylian Mbappé quand il était à Paris. Et l’on comprend qu’il n’est pas le leader qu’il pense être. L’une des vidéos est le fameux « pénalty gate » lors d’un match contre Montpellier en 2022. Après en avoir manqué un, Kylian Mbappé voulait retenter sa chance mais Neymar s’était saisi du ballon. Le Français avait tout tenté pour obtenir gain de cause, sans succès. Une autre vidéo le montre en train d’aller arracher le Trophée des champions dans les bras d’un adjoint de Luis Enrique en 2024, alors que celui-ci voulait être pris en photo avec. Des attitudes pas dignes d’un leader…

Des dossiers salés mais Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de ses coéquipiers au Real Madrid. Pour preuve, Vinicius Jr a déclaré ce lundi en conférence de presse : « Il nous apporte tellement, il fait toute la différence. J’ai une relation incroyable avec lui, sur et en dehors du terrain. Bien sûr que ça me dérange quand j’entends dire que Mbappé manque d’implication. Les gens sont libres de dire ce qu’ils veulent… on doit rester soudés entre nous ».

🚨 Des fans du Real Réal Madrid ont ressorti cette vidéo sur X ces dernières heures concernant Mbappé, en écrivant par exemple :



« 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗨𝗥𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨̂ 𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘𝗦 : 𝗜𝗟𝗦 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔 » 😡



(@ESnomanu) pic.twitter.com/ttZ51gSLF5 — BeFootball (@_BeFootball) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League