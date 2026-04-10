ASSE – Dunkerque : l’IA livre son pronostic du match

Voici l’analyse complète du match de la 30e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Dunkerque, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Accrochée le week-end dernier à Nancy (1-1), l’AS Saint-Étienne est toujours deuxième au classement de la Ligue 2, mais ne compte plus qu’un point d’avance sur Le Mans, troisième. Les hommes de Philippe Montanier sont donc sous pression au moment de recevoir ce samedi (20h) Dunkerque, 11e.

Ligue 2 – ASSE vs Dunkerque

Samedi 11 avril 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : assumer son statut pour rester sur le podium

Freinée le week-end dernier sur la pelouse de Nancy (1-1), l’AS Saint-Étienne n’a plus beaucoup de marge dans la lutte pour la montée. Toujours deuxième, la formation de Philippe Montanier ne compte qu’un point d’avance sur son poursuivant direct, ce qui rend ce rendez-vous face à Dunkerque particulièrement important.

Devant son public de Geoffroy-Guichard, l’ASSE devrait chercher à imposer rapidement son rythme en s’appuyant sur une possession plus maîtrisée et une animation offensive capable d’étirer le bloc adverse. Les Verts ont souvent montré leur capacité à faire la différence à domicile, notamment grâce à un jeu vertical et des projections rapides vers l’avant.

La circulation du ballon et l’utilisation des couloirs pourraient être déterminantes pour contourner un bloc dunkerquois qui devrait évoluer assez bas. La formation stéphanoise aura également intérêt à se montrer plus efficace dans la zone de vérité, après avoir parfois manqué de précision dans le dernier geste lors de ses dernières sorties.

Dunkerque : jouer libéré pour tenter de surprendre

Installé en milieu de tableau, Dunkerque aborde ce déplacement sans pression excessive mais avec l’envie de réaliser un résultat face à un candidat sérieux à la montée. L’équipe nordiste pourrait privilégier un plan de jeu prudent, en laissant le ballon à son adversaire pour mieux exploiter les transitions rapides.

Face à une équipe stéphanoise qui devrait prendre l’initiative, Dunkerque devra se montrer discipliné défensivement afin d’éviter de subir trop de vagues. La capacité à rester compact et à limiter les espaces entre les lignes pourrait permettre aux visiteurs de contenir les offensives adverses.

Les Dunkerquois ont parfois montré qu’ils pouvaient poser des problèmes à des équipes mieux classées, notamment grâce à leur engagement et leur organisation collective.

Les confrontations récentes

Les oppositions entre Saint-Étienne et Dunkerque ont souvent donné lieu à des matchs serrés ces dernières saisons. Lors du match aller, Dunkerque avait réussi à s’imposer sur la plus petite des marges (1-0), preuve que cette affiche peut réserver une rencontre disputée.

Sur les 4 confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

ASSE : 2 victoires

Dunkerque : 2 victoires

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Maubleu – Pedro, Le Cardinal, Nadé – Appiah, Boakye, Kanté, Old – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Absents : Bernauer, El Jamali, Jaber, Traoré, Tardieu (blessés).

Incertains : Larsonneur, Ferreira (blessés, reprise).

La compo probable de Dunkerque : Lavin – Linguet, Sangante, Sasso, Georgen – Diong – Bokele, Sekongo, Bardeli, Sylvestre – Robinet.

Absents : Zossou (suspendu), Abner, Essimi (blessés).

Les joueurs à suivre

Lucas Stassin (ASSE) : L’attaquant stéphanois traverse actuellement une période particulièrement efficace devant le but. Auteur de 5 buts lors de ses 5 derniers matchs, Lucas Stassin s’impose comme l’une des principales armes offensives de l’ASSE dans cette fin de saison décisive. Sa capacité à se montrer décisif dans la surface et à exploiter la moindre opportunité pourrait peser lourd face à une défense dunkerquoise qui devrait être sollicitée à Geoffroy-Guichard. En confiance, il pourrait encore jouer un rôle majeur pour permettre aux Verts de conserver leur place sur le podium.

Enzo Bardeli (Dunkerque) : Le milieu offensif dunkerquois reste sur une prestation aboutie, avec un but inscrit lors de la dernière journée. Enzo Bardeli s’était également illustré lors du match aller face à Saint-Étienne, preuve de sa capacité à se montrer décisif dans ce type de confrontation. Sa qualité technique et sa faculté à se projeter rapidement vers l’avant pourraient offrir des situations intéressantes à Dunkerque, notamment en phase de transition. Son influence dans le jeu offensif nordiste sera à surveiller de près.

Les tendances de cotes : avantage Saint-Étienne

Résultat Cote actuelle Tendance Victoire ASSE 1,59 avantage aux Verts Match nul 3,80 scénario envisageable Victoire Dunkerque 4,50 surprise possible

Probabilités implicites approximatives

ASSE : 61 %

Match nul : 26 %

Dunkerque : 22 %

Ces cotes confirment que Saint-Étienne part avec un avantage théorique, mais l’écart reste suffisamment resserré pour envisager une opposition disputée, surtout dans un contexte où chaque point compte dans la course à la montée.

Les pronostics de ChatGPT pour ASSE – Dunkerque

ASSE gagne avec +1,5 buts dans le match : Saint-Étienne devrait prendre le contrôle de la rencontre, mais Dunkerque peut être capable de trouver des espaces en contre.

Les deux équipes marquent : l’ASSE devrait se procurer des occasions, mais Dunkerque possède des arguments pour profiter d’un moment de déconcentration défensive.

ASSE gagne par un but d’écart : l’écart de niveau existe, mais la pression du classement pourrait rendre la rencontre plus disputée que prévu.

Score possible

2-1 pour Saint-Étienne : les Verts pourraient faire la différence grâce à leur maîtrise du jeu et au soutien du public, même si Dunkerque semble capable de poser quelques difficultés sur certaines phases de transition.