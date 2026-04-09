ASSE : 29 M€ de pertes pour les Verts, Kilmer a déjà tout changé en coulisses !

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a publié les comptes individuels des clubs professionnels français pour l’exercice 2024-2025, révélant un résultat net déficitaire pour l’ASSE de plus de 29 millions d’euros, l’un des plus importants en France cette saison.

Un déficit historique pour l’ASSE

Selon les données rendues publiques, l’ASSE a affiché un résultat net de −29 M€, soit des pertes records pour le club stéphanois.

Cette situation s’explique en grande partie par une masse salariale chargée en forte augmentation, qui s’élève à 38,686 M€, soit une hausse d’environ 32 % par rapport à l’exercice précédent.

Le rôle clé du mercato

Sans une balance positive sur le marché des transferts, les pertes auraient été encore plus lourdes. Le club a en effet dégagé un solde positif de plus de 17 M€ grâce aux opérations de transfert, ce qui a permis de limiter l’impact financier global. On retient notamment la vente de Mathis Amougou à Chelsea en février 2025, pour 15 millions d’euros.

Revenus hors mercato : une diversification encore insuffisante

Les autres sources de revenus du club restent significatives mais insuffisantes pour compenser intégralement les dépenses :

Droits TV : +8 M€

Sponsors et publicité : +13 M€

Billetterie : +8 M€

Ces recettes hors mercato dépassent les 39 M€, mais n’ont pas suffi à compenser la hausse des charges.

Une amélioration structurelle malgré le déficit

Malgré ce déficit important, plusieurs indicateurs financiers montrent une amélioration de la santé économique du club, comme le note EVECT :

L’endettement financier net de la SASP AS Saint-Étienne est désormais faible, avec une capacité théorique de remboursement en 1,4 an, contre un indicateur négatif l’année précédente.

L’autonomie financière s’est fortement accrue, passant de 8 % à 37,6 %, signe d’une meilleure solidité structurelle.

Les fonds propres ont connu une progression notable, passant de 3,29 M€ à 31,7 M€ sur l’exercice considéré.

Perspectives et enjeux pour l’ASSE

Si le déficit de plus de 29 M€ reste préoccupant, la progression des principaux indicateurs financiers montre que le club n’est pas en situation de crise aiguë. L’ASSE bénéficie d’un actionnariat solide via Kilmer et d’une structure financière qui semble en voie de stabilisation, malgré la pression économique importante qui pèse sur les clubs de football professionnels français.