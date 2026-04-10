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FRANCE

FC Nantes, OM Mercato : le dossier Maupay met le feu chez les Canaris !

Par Laurent Hess - 10 Avr 2026, 13:00
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Avec un retour à l’OM prévu cet été pour Neal Maupay, actuellement prêté à Séville, le FC Nantes pourrait-il tenter sa chance en cas de maintien en Ligue 1 ? Les supporters ne semblent pas voir cette perspective d’un bon œil…

Maupay, un retour inévitable à l’OM ?

Le dossier Neal Maupay s’annonce comme l’un des feuilletons du prochain mercato estival. Prêté au Séville FC lors du dernier hiver, l’attaquant français devrait logiquement faire son retour à l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines.

Arrivé en 2024 en provenance d’Everton FC, Maupay n’a jamais réellement trouvé sa place à Marseille. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, son temps de jeu s’est révélé extrêmement limité, avec à peine 90 minutes disputées avant son départ en Espagne.

Malgré cette situation compliquée, l’ancien Niçois est resté irréprochable dans son attitude, n’hésitant pas à saluer publiquement son entraîneur pour ses idées de jeu et son exigence. Mais sur le terrain, la réalité est implacable : Maupay doit se relancer.

Séville doute, Nantes s’agite… et les supporters s’en mêlent

Son prêt en Espagne devait être une bouffée d’oxygène. Et tout avait bien commencé pour Neal Maupay, avec un but dès ses débuts en Liga.

Mais la suite a été beaucoup plus compliquée. Entre changement d’entraîneur, concurrence accrue et performances jugées insuffisantes, l’attaquant a progressivement disparu des radars. Selon la presse espagnole, notamment AS, convaincre le club andalou de lever son option d’achat (estimée entre 5 et 6 millions d’euros) relève désormais de la mission impossible.

Dans ce contexte, un retour à Marseille semble inévitable. Mais pour mieux repartir aussitôt ?

Parmi les clubs intéressés, le FC Nantes revient avec insistance. Déjà évoqué cet hiver, le nom de Maupay circulerait à nouveau en interne. Mais cette rumeur est loin de faire l’unanimité…

Les supporters nantais déjà opposés au dossier

Du côté des fans du FC Nantes, l’accueil réservé à Neal Maupay est pour le moins glacial.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient… et elles sont loin d’être positives :

  • « J’espère vraiment que c’est une rumeur d’agent ! »
  • « Heureusement qu’on va en Ligue 2 alors… »
  • « La descente n’aura pas que des désavantages finalement… »

Des commentaires ironiques, parfois cinglants, qui traduisent un vrai scepticisme autour du profil de l’attaquant.

Entre manque d’efficacité récent et image contrastée, Maupay ne fait pas l’unanimité. Un problème de taille pour un club qui cherche à reconstruire une dynamique positive.

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