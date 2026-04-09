Coup de tonnerre : l’Atlético assomme aussi le FC Barcelone au Mercato !

Le FC Barcelone a enregistré non pas une mais deux mauvaises nouvelles en provenance de l’Atlético de Madrid, vainque hier au Camp Nou en Ligue des champions….

L’Atlético de Madrid a envoyé un message très clair à toute l’Europe. En s’imposant 2-0 sur la pelouse du FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA, les Colchoneros ont pris une sérieuse option sur la qualification. Dans un Camp Nou sous tension, les hommes de Diego Simeone ont livré une prestation parfaitement maîtrisée, combinant rigueur défensive et efficacité offensive.

Ce résultat met le Barça dans une position très inconfortable avant le match retour. Plus qu’une simple défaite, c’est un véritable coup dur psychologique pour les Catalans, qui voyaient dans cette compétition une chance de sauver leur saison.

Julián Álvarez, un dossier déjà verrouillé ?

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée au terrain. En coulisses, le président madrilène Enrique Cerezo a refroidi les ambitions blaugrana sur le marché des transferts, notamment concernant Julián Álvarez.

Courtisé pour succéder à Robert Lewandowski, l’attaquant argentin semble aujourd’hui intouchable. La sortie médiatique de Cerezo est sans équivoque : il n’est pas question de laisser filer son joueur, du moins pas sans contrôler totalement la situation.

« Il a un contrat avec l’Atlético de Madrid et c’est moi qui déciderai quand il devra partir », a-t-il lancé, dans une déclaration forte qui sonne comme un avertissement direct au Barça.

Un message clair : le club madrilène ne compte pas renforcer un rival direct, surtout après une démonstration sur la scène européenne.

Dani Olmo dit non à l’Arabie saoudite

Autre dossier brûlant : celui de Dani Olmo. Selon SPORT, une offre spectaculaire venue d’Arabie saoudite est venue bouleverser les plans.

Le club d’Al Qadsiah, dirigé par Brendan Rodgers, était prêt à offrir à Olmo un salaire annuel de 9,5 millions d’euros.

Malgré cette proposition particulièrement lucrative, le joueur a refusé. Un choix fort, qui confirme sa volonté de rester au plus haut niveau européen avec le Barça.