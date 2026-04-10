Barça : Flick fulmine encore contre l’arbitrage de l’Atlético et donne deux bonnes nouvelles

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a tenu ce vendredi son point-presse avant la réception en Liga de l’Espanyol Barcelone.

Deux jours après la défaite contre l’Atlético Madrid (0-2) et à la veille du derby catalan face à l’Espanyol Barcelone, comptant pour la 31e journée de Liga, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était présent ce vendredi midi en conférence de presse. Le coach allemand est notamment revenu sur l’arbitrage d’István Kovács face aux Colchoneros et sur la plainte déposée à l’UEFA par le club blaugrana.

« Je ne sais rien de tout ça, mais c’est bien que le club nous soutienne car c’était injuste. Quand il y a quelque qui n’est pas correct, on doit appeler la VAR, c’est quelque chose qui a manqué dans le match contre l’Atlético. Bien-sûr, nous avons aussi fait des erreurs, nous n’avons pas joué notre meilleur match », a pesté Hansi Flick.

De Jong et Pedri aptes pour l’Espanyol

Le technicien du Barça a, par ailleurs, fait le point sur son groupe, annonçant le retour de Frenkie de Jong, tandis que Pedri, sorti à la mi-temps face à l’Atlético Madrid, est également jugé apte. « On y va étape par étape, la prochaine étape est demain, on verra ce qu’on fait demain. Je suis content de son retour, mais on doit attendre… Il sera sur le banc demain. »