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FRANCE

LOSC : Bruno Genesio endeuillé avant le match face à Toulouse

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 16:10
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L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, sur le banc de la Decathlon Arena.

Le monde du football français est touché par une triste nouvelle. Le LOSC a tenu à apporter publiquement son soutien à son entraîneur Bruno Genesio, endeuillé par la perte de son père, deux jours avant le déplacement à Toulouse.

Un message fort du club et d’Olivier Létang

Dans un communiqué empreint d’émotion publié ce vendredi, le club nordiste, par la voix de son président Olivier Létang, a exprimé ses « plus sincères condoléances » à son coach.

« Le LOSC, par la voix de son Président Olivier Létang et l’ensemble de ses composantes, tient à présenter ses plus sincères condoléances à son entraîneur, Bruno Genesio, qui a eu la douleur de perdre son papa. Toutes nos pensées sont dirigées aujourd’hui vers notre coach, sa famille et ses proches. »

De nombreux clubs, joueurs, et supporters ont déjà réagi à cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux, et la rédaction de But! Football Club adresses ses pensées les plus sincères au coach lillois ainsi qu’à sa famille.

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