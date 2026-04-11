PSG : Fabian Ruiz inquiète… un autre joueur parisien alerte aussi l’Espagne

Le Paris Saint-Germain traverse une période délicate concernant certains de ses joueurs espagnols. Si la situation de Fabian Ruiz préoccupe depuis plusieurs semaines, un autre cas commence également à faire réagir de l’autre côté des Pyrénées. Entre blessure persistante et adaptation compliquée, deux dossiers agitent aujourd’hui la presse espagnole…

Fabian Ruiz, une blessure qui inquiète durablement

Absent depuis le mois de janvier, Fabian Ruiz peine à retrouver les terrains. Le milieu de terrain parisien, âgé de 30 ans, espère toujours rejouer avant la fin de saison, mais l’incertitude reste totale.

Après une tentative de reprise, l’Espagnol a été freiné par une inflammation au niveau du ligament du genou. Une rechute qui a considérablement ralenti son retour. Selon les informations du quotidien AS, le joueur souffre d’une fissure à la rotule gauche, une blessure plus sérieuse que prévu.

Le journaliste Andrés Onrubia Ramos a précisé que le joueur avait d’abord opté pour un traitement conservateur, avant de suivre un protocole intensif avec des kinésithérapeutes pour régénérer la zone touchée.

Ancien joueur du SSC Napoli, Fabian Ruiz manque aujourd’hui de sensations et reste prudent quant à une éventuelle reprise. Une situation qui inquiète forcément en Espagne, où son importance en sélection reste notable.

Dro Fernández, une adaptation qui interroge

Mais Fabian Ruiz n’est pas le seul Parisien à susciter des interrogations. Le jeune Dro Fernández, arrivé avec beaucoup d’attentes, arraché au FC Barcelone, connaît des débuts compliqués dans la capitale.

À seulement 18 ans, le milieu espagnol peine à s’imposer dans l’effectif dirigé par Luis Enrique. Malgré quelques apparitions, il reste barré par un trio très performant composé de Vitinha, Zaïre-Emery et Neves.

Utilisé principalement comme solution de rotation, Dro Fernández n’a pas encore réussi à convaincre dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions.

Un temps de jeu en chute libre

Selon le média Sport, la situation du jeune joueur interpelle en Catalogne. Avant son arrivée au PSG, il bénéficiait d’un temps de jeu plus conséquent. À Paris, la réalité est bien différente.

Un chiffre illustre parfaitement ce contraste : lors d’un match sous les ordres de Hansi Flick, il avait disputé 59 minutes face à l’Olympiacos. À Paris, Luis Enrique ne lui a accordé que trois petites minutes contre l’AS Monaco.

Avec le retour progressif attendu de Fabian Ruiz et l’intensité du sprint final en Ligue 1, notamment avec un choc face au RC Lens, les perspectives de temps de jeu pourraient encore se réduire.

Une fin de saison sous tension

Entre l’incertitude autour de Fabian Ruiz et les difficultés d’intégration de Dro Fernández, le PSG doit gérer deux situations sensibles. Si l’une relève du médical, l’autre pose la question de la gestion des jeunes talents dans un effectif très concurrentiel. Une chose est sûre : en Espagne, ces deux dossiers sont suivis de très près…