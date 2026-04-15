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[08:54]Le FC Barcelone hurle à l’injustice, le Real Madrid veut croire au miracle
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[08:21]FC Nantes : une première bonne nouvelle avant Brest
[08:04]RC Lens Mercato : Leca veut refaire une Baidoo avec une piste de l’ASSE
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FRANCE

Le FC Barcelone hurle à l’injustice, le Real Madrid veut croire au miracle

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 08:54
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La déception des Barcelonais après le but encaissé face à l'Atlético.

En ce mercredi 15 avril 2026, les médias espagnols sont partagés entre l’élimination du FC Barcelone de la Champions League et le sommet qui attend le Real Madrid à Munich.

Marca : et pourquoi pas ?

Si Marca consacre sa Une à l’exploit de l’Atlético face au Barça, un encart est réservé au Real Madrid avec un titre qui laisse à penser que même le quotidien pro-Merengue ne croit pas à un miracle contre le Bayern…

AS : une nuit pour la gloire

AS est un peu plus optimiste dans son titre, qui accompagne une photo de Kylian Mbappé. C’est des pieds du Français que viendra l’éventuelle qualification merengue à l’Allianz Arena.

Sport : quelle injustice !

Sport résume la pensée générale dans le camp barcelonais : largement dominateur sur l’ensemble des deux matches, le FCB a manqué de réussite et a eu toutes les décisions arbitrales contre lui. Vraiment injuste…

Mundo Deportivo : héroïques !

Lamine Yamal et les Blaugranas avaient promis un grand match contre l’Atlético, ils ont tenu parole. Hélas, cela n’a pas suffi pour effacer la défaite 2-0 du match aller…

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