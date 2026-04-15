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FRANCE

ASSE Mercato : la réponse forte de Kilmer à l’OL pour Stassin

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 12:21
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Alors qu’une rumeur a fait état d’un intérêt de l’OL pour Lucas Stassin, l’ASSE et son propriétaire, Kilmer Sports, seraient plutôt dans l’optique de prolonger l’attaquant belge.

Lucas Stassin a connu une saison en forme de montagnes russes avec l’ASSE. Retenu par sa direction malgré la relégation et ses envies de départ, l’attaquant belge a mis deux bons mois à retrouver la motivation. Mais en septembre, il a commencé à retrouver le chemin des filets avant de connaître une longue période de mutisme durant laquelle il a perdu confiance. L’arrivée de Philippe Montanier, le 1er février, lui a fait beaucoup de bien et le voilà revenu à son meilleur niveau, avec des buts à la pelle. De quoi susciter des intérêts, notamment du voisin lyonnais.

« Le board stéphanois envisagerait de prolonger Stassin si montée en L1 ! »

Mais Kilmer Sports n’a pas prévu de vendre Stassin. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a révélé que la tendance était plutôt à une prolongation qu’à une grosse vente cet été ! « Le board stéphanois ne compte pas se laisser faire et envisagerait même de prolonger Stassin si montée en L1 !! » Une nouvelle qui ravivra les supporters de l’ASSE car, l’an dernier dans l’élite, l’attaquant belge a été l’un des rares rayons du soleil stéphanois. Tous ont encore en mémoire son mémorable doublé face à l’OL (2-1)…

Cette volonté de conserver Stassin prouve également que Kilmer Sports a retenu les leçons du passé et abordera son retour en Ligue 1 avec la volonté de conserver les cadres de l’équipe, plutôt que de faire venir des jeunes inexpérimentés…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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