ASSE Mercato : un renfort passé par un club de Ligue 1 est arrivé chez les Verts

Après le jeune David Mimbang, un autre joueur africain passé par l’OGC Nice est arrivé à l’ASSE pour effectuer un essai.

Alors que l’ASSE poursuit activement sa politique de recrutement tournée vers les jeunes talents africains, un nouveau visage camerounais attire l’attention au Centre sportif Robert-Herbin. Après l’arrivée de David Mimbang, un autre joueur originaire du Cameroun est actuellement à l’essai dans le Forez.

Il s’agit de David Bondoma (Oyili FC), milieu de terrain offensif âgé de 16 ans, actuellement intégré au groupe réserve dirigé par Sylvain Gibert, comme rapporté par Peuple-Vert.fr et relayé sur notre site en mars dernier. Contrairement à David Mimbang, dont l’intégration s’inscrit dans un projet structuré à moyen terme, aucune signature n’est envisagée à ce stade pour Bondoma, qui avait effectué un essai à l’OGC Nice dans le passé.

Le jeune joueur participe cette semaine aux entraînements avec la réserve stéphanoise, dans une logique d’observation et d’évaluation purement sportive.

Un profil suivi mais un transfert impossible avant 2027

Né en 2009, David Bondoma ne pourra pas signer avec un club européen avant 2027, en raison de la réglementation liée aux transferts de mineurs.

L’objectif de l’ASSE est donc clair : l’observer dans un environnement professionnel, évaluer son potentiel, et maintenir un lien avec son entourage sportif sans engagement contractuel immédiat.

Cette approche permet au club de ne pas rater un talent émergent tout en respectant les règles internationales en vigueur.

Une politique de détection assumée à Saint-Étienne

Le club stéphanois multiplie ces derniers mois les prises d’information sur de jeunes joueurs africains, en particulier camerounais. Entre intégrations progressives et essais courts, la direction sportive cherche à anticiper les futures générations.

Dans ce contexte, la présence simultanée de David Mimbang et David Bondoma illustre une volonté claire : renforcer le réseau de détection et sécuriser les talents les plus prometteurs avant leur explosion sur le marché européen.