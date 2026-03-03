Après un essai récent du côté de l’OGC Nice, en Ligue 1, le jeune milieu offensif camerounais David Bondoma (19 ans) est désormais attendu à l’ASSE.

En pleine course à la montée, l’ASSE ne perd pas de temps et prépare déjà l’avenir. Si le présent s’écrit avec ambition sous la houlette de Philippe Montanier, l’avenir, lui, pourrait s’appeler David Bondoma. Selon Africafoot, le jeune milieu offensif camerounais de 16 ans est attendu cette semaine dans le Forez pour un essai.

Un profil qui colle à la stratégie de Kilmer

Un nouveau test pour celui qui sort d’un passage non concluant à l’OGC Nice. Cette fois, Bondoma devra convaincre. Technique, explosif, capable de faire des différences dans les petits espaces, il s’était fait remarquer lors du tournoi UNIFFAC 2025 avec le Cameroun, où il avait terminé meilleur passeur… à seulement 15 ans. Depuis son arrivée, Montanier a profondément transformé l’ASSE. Exigence maximale, concurrence saine, et une attention particulière portée aux jeunes à fort potentiel. Dans cette logique, Bondoma correspond parfaitement au profil recherché : un pari maîtrisé, à faible coût, avec une marge de progression importante. Car si le club bénéficie aujourd’hui de moyens financiers plus solides, il refuse toujours de surpayer. La ligne directrice reste claire : investir intelligemment.

Montée en Ligue 1 ou projet à long terme ?

La mission remontée en Ligue 1 paraît plus crédible que jamais. Et en cas d’accession, les dirigeants de l’ASSE devraient logiquement renforcer l’effectif avec des joueurs capables d’être immédiatement compétitifs au plus haut niveau. Mais préparer l’avenir reste essentiel. Bondoma pourrait ainsi s’inscrire dans une stratégie de développement, à l’image des profils que les nouveaux décideurs aiment recruter pour les faire éclore… avant une éventuelle revente à forte valeur ajoutée. Rien n’est encore signé. Mais à Saint-Étienne, le chantier ne concerne pas seulement la montée. Il vise aussi les années à venir. Et David Bondoma pourrait bien être l’un des premiers symboles de cette projection vers le futur.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2