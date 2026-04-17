Pronostic Bastia – ASSE : l’IA livre son verdict

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Ligue 2 entre Bastia et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Toujours invaincue depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur son banc, avec neuf matchs consécutifs sans défaite, l’AS Saint-Étienne se rapproche de la Ligue 1. Deuxièmes au classement à seulement un point de Troyes, leader, et avec trois points d’avance sur Le Mans, troisième, les Verts se rendent ce samedi (20h) sur le terrain de la lanterne rouge, Bastia, avec l’objectif de conforter leur position dans le Top 2.

Ligue 2 – Bastia vs ASSE

Samedi 18 avril 2026 · 20h · Stade Armand-Cesari

Bastia : réagir à domicile malgré une situation critique

Bon dernier du championnat, Bastia aborde ce match avec une pression maximale. Les Corses n’ont quasiment plus le droit à l’erreur à domicile, mais les résultats récents montrent une équipe en difficulté dans la plupart des secteurs du jeu.

L’approche devrait être prudente, avec un bloc très resserré et une volonté claire de ne pas s’exposer dans les premières phases du match. L’idée sera probablement de fermer l’axe et de forcer Saint-Étienne à contourner, tout en espérant exploiter quelques contres ou coups de pied arrêtés.

Cependant, le manque de réalisme offensif et les difficultés à enchaîner les séquences propres rendent le scénario complexe, surtout face à une équipe en pleine confiance.

AS Saint-Étienne : poursuivre la dynamique et gérer la pression du haut de tableau

L’ASSE arrive avec un statut clair de favori et une série positive qui renforce sa confiance. Dans ce contexte, les Verts devraient chercher à imposer leur maîtrise dès le début de la rencontre, en installant une forte pression territoriale.

Le jeu stéphanois pourrait s’articuler autour d’une possession assez haute et d’une recherche constante de décalages dans les couloirs. L’objectif sera de faire reculer Bastia le plus tôt possible afin d’ouvrir des espaces dans le dernier tiers.

Même si la domination paraît logique, Saint-Étienne devra éviter de tomber dans un faux rythme, car ce type de déplacement peut rapidement devenir piégeux si le score reste serré trop longtemps.

Les confrontations récentes

Les oppositions entre Bastia et Saint-Étienne tournent à l’avantage des Verts ces dernières années. Mais le match aller s’était terminé sur un score nul (2-2), confirmant que Bastia peut parfois résister malgré sa position actuelle.

Sur les 10 dernières confrontations :

ASSE : 6 victoires

Bastia : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Les compos probables

La compo probable de Bastia : Olmeta – Roncaglia, Akuesson, Guevara – Zilliox, Ducrocq, Eickmayer, Bonhert, Zaouai – Tomi, Boutrah.

Absents : Ariss, Bathily, Djedje, Merghem, Meynadier, Parravicini, Roncaglia, Vincent (blessés), Guidi (suspendu).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Jaber, Moueffek – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Absents : El Jamali, Traoré, Tardieu (blessés).

Incertains : Bernauer, Ferreira (reprise).

Les joueurs à suivre

Zuriko Davitashvili (ASSE) : L’ailier géorgien avait été l’un des grands protagonistes du match aller face à Bastia, où il s’était illustré avec un doublé décisif pour maintenir l’ASSE dans la rencontre (2-2). Très actif entre les lignes et capable de frapper dans des espaces réduits, il reste un joueur capable de débloquer une situation même lorsque le bloc adverse est compact. Dans ce déplacement en Corse, son impact pourrait de nouveau être déterminant, notamment si Saint-Étienne doit forcer la décision face à une défense regroupée. Sa capacité à éliminer et à accélérer dans les derniers mètres en fait un des principaux dangers côté stéphanois.

Félix Tomi (SC Bastia) : Buteur lors de ses deux dernières rencontres, l’attaquant bastiais arrive dans ce match avec une vraie dynamique individuelle intéressante malgré les difficultés collectives de son équipe. Déjà décisif lors du match aller face à l’ASSE, où il avait trouvé le chemin des filets, il reste l’un des rares joueurs capables d’apporter du danger offensif régulier côté corse. Face à une équipe stéphanoise solide défensivement, son rôle sera crucial dans les phases de transition et sur les situations rapides. Son efficacité récente pourrait permettre à Bastia d’exister offensivement dans un match où les occasions risquent d’être limitées.

Les tendances de cotes : Saint-Étienne favori

Résultat Cote Lecture Victoire Bastia 3,60 outsider crédible à domicile Match nul 3,50 scénario très ouvert Victoire ASSE 1,90 favori, mais sans domination écrasante

Ces cotes montrent une rencontre plus équilibrée qu’il n’y paraît au classement. Saint-Étienne reste logiquement favori grâce à sa dynamique et son statut de candidat à la montée, mais le différentiel est nettement moins marqué qu’un match face à une équipe de bas de tableau classique.

Le fait que le nul soit quasiment au même niveau que la victoire bastiaise indique que les bookmakers anticipent un match potentiellement fermé, où la domination stéphanoise pourrait être contestée plus longtemps que prévu.

Les pronostics de ChatGPT pour Bastia – ASSE

L’ASSE gagne : Saint-Étienne reste favori, mais la cote à 1,90 montre qu’on est sur un succès attendu sans grande marge. Dans ce contexte, on s’oriente davantage vers un match où les Verts devront être efficaces plutôt que dominateurs. Bastia, porté par l’enjeu du maintien et l’avantage du terrain, devrait être capable de résister plus longtemps et de rendre le match plus disputé qu’un simple contrôle stéphanois.

Moins de 2,5 buts dans le match : Le profil des cotes et l’équilibre entre nul et victoire bastiaise suggèrent une rencontre serrée, avec peu d’écart au score. On peut s’attendre à un match haché, fermé par moments, où chaque erreur peut peser lourd.

Score possible

0-2 pour l’ASSE : Le 0–2 correspondait à un scénario où Saint-Étienne domine nettement et contrôle totalement le match sans concéder de but. Avec les cotes plus équilibrées, on attend plutôt une rencontre plus serrée, donc un score plus logique serait un succès court des Verts.