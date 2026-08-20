Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

L’Olympique de Marseille tiendrait enfin sa première recrue du mercato : Tapa Vudrekru, jeune ailier droit fidjien de 18 ans évoluant au Farul Constanța.

Le mercato marseillais pourrait enfin s’accélérer. Alors que les dirigeants de l’OM multiplient les pistes depuis plusieurs semaines, une première arrivée serait désormais concrètement bouclée.

L’OM tient son premier renfort

Selon LePetitOM, Marseille a trouvé un accord pour Tapa Vudrekru, ailier droit fidjien de 18 ans qui évolue actuellement au Farul Constanța. Le compte marseillais annonce : « Un crack fidjien arrive à l’OM. L’OM a trouvé un accord pour Tapa Vudrekru (18 ans), ailier droit fidjien du Farul Constanța. Accord pour un prêt avec option d’achat quasi obligatoire. Le joueur est attendu à Marseille pour sa visite médicale. »

Une arrivée qui pourrait donc rapidement devenir officielle. L’OM aurait privilégié une formule permettant de limiter le risque financier dans un premier temps. Tapa Vudrekru devrait rejoindre Marseille dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat présentée comme quasi obligatoire. Le club phocéen aurait ainsi choisi de miser sur le potentiel du jeune ailier tout en conservant une certaine souplesse dans la structure de l’opération. À seulement 18 ans, Vudrekru représente avant tout un pari sur l’avenir.

Une visite médicale déjà programmée

La prochaine étape est désormais connue. Le jeune Fidjien est attendu à Marseille afin de passer sa visite médicale. Si celle-ci se déroule sans encombre, Tapa Vudrekru pourra alors finaliser son arrivée et devenir la première recrue de l’OM sur ce mercato. Une étape importante pour un joueur qui pourrait découvrir un tout nouvel environnement en rejoignant le club phocéen.

Tapa Vudrekru évolue au poste d’ailier droit, un secteur dans lequel l’OM cherche régulièrement à renforcer ses solutions. Le club marseillais semble donc miser sur un profil jeune et à fort potentiel plutôt que de réaliser immédiatement une opération majeure. Reste désormais à voir quelle place Bruno Genesio accordera au jeune Fidjien et s’il pourra rapidement se rapprocher du groupe professionnel.