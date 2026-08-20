Prochaine recrue annoncée du FC Nantes, Antoine Joujou (Parme, 23 ans) affiche des statistiques inquiétantes avant de signer chez les Canaris.

Le FC Nantes cherche des solutions pour sortir d’un début de saison particulièrement compliqué en Ligue 2. Dans ce contexte, l’arrivée annoncée d’Antoine Joujou, actuellement sous contrat avec Parme après un prêt à Famalicão, pourrait apporter une nouvelle option offensive.

Joujou, une arrivée en question au FC Nantes

Mais le profil du joueur ne ressemble pas forcément à celui d’un renfort immédiatement capable de changer le visage de l’équipe. Selon L’Équipe, le FC Nantes devrait bien accueillir l’ailier de 23 ans. Son bilan offensif interpelle toutefois. Depuis 2022, Joujou ne compte que cinq buts en carrière. Plus inquiétant encore, il n’a jamais marqué en 49 apparitions en Ligue 1. Des chiffres qui rendent forcément les supporters nantais prudents au moment d’accueillir un joueur censé apporter davantage de danger offensivement.

Relayée par l’excellent Morning Foot, l’analyse statistique de Data’Scout ne vient pas vraiment rassurer. En projetant Antoine Joujou dans le contexte nantais à partir de ses performances à Famalicão, le joueur obtient une note de 44/100 et se retrouve dans la catégorie « à contre-courant ».

Data’Scout explique notamment que « Recruter A. Joujou irait à contre-courant de ce que montrent les données actuelles ». La principale difficulté identifiée concerne son adaptation au contexte nantais. « En cause : un contexte tactique très différent de celui de Famalicão, qui promet un vrai temps d’adaptation », poursuit l’analyse. Une réserve importante alors que Nantes aurait justement besoin de joueurs capables d’apporter rapidement des réponses sur le terrain.

Le FC Nantes a-t-il les moyens d’attendre ?

Tout n’est évidemment pas négatif dans le dossier. À 23 ans, Antoine Joujou possède encore une marge de progression et pourrait représenter un investissement intéressant sur le moyen terme. Data’Scout considère d’ailleurs davantage son recrutement comme « un investissement d’avenir » que comme une solution immédiate. Cette nuance est importante.

Le joueur peut encore progresser, prendre de l’expérience et s’adapter aux exigences d’un nouveau projet. Mais le FC Nantes n’est actuellement pas dans une situation où le temps semble être un allié. Après deux revers pour commencer la saison, la pression est déjà importante autour du FC Nantes. Le club doit rapidement retrouver de la confiance et surtout de l’efficacité.

Dans ce contexte, recruter un ailier qui reste sur des statistiques offensives limitées et qui pourrait avoir besoin d’un temps d’adaptation important représente forcément un pari. Antoine Joujou peut réussir à Nantes. Mais sur le papier, son arrivée ressemble davantage à un investissement destiné à préparer l’avenir qu’à un transfert capable de régler immédiatement les problèmes des Canaris. Reste désormais à savoir si le jeune ailier saura faire mentir les chiffres et répondre rapidement aux attentes nantaises.