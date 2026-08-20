Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, l’OGC Nice n’est pas le seul club de Ligue 1 à s’activer pour Johann Lepenant (FC Nantes, 23 ans).

Le dossier Johann Lepenant pourrait rapidement s’animer. Alors que le milieu de terrain du FC Nantes conserve une belle cote sur le marché, plusieurs clubs de Ligue 1 se sont récemment penchés sur sa situation.

Les promus se renseignent sur Lepenant

Dans un premier temps, Johann Lepenant était jugé trop cher par l’OGC Nice. Le club azuréen a finalement décidé de miser sur Axel Witsel, qui a signé cette semaine. Mais le dossier Lepenant n’est pas forcément enterré pour autant. Selon Foot Mercato, le départ d’Hicham Boudaoui, qui ne sera pas retenu par Nice, pourrait notamment permettre au club de dégager les liquidités nécessaires pour revenir à la charge sur le milieu nantais.

Selon nos informations, d’autres clubs de Ligue 1 ont également pris des renseignements récemment. Le Mans et Troyes, tous deux promus, ont notamment manifesté un intérêt pour le joueur du FC Nantes. Deux pistes à surveiller alors que les clubs fraîchement arrivés dans l’élite cherchent à renforcer leur effectif avec des joueurs déjà habitués au championnat français. Le FC Lorient avait également montré de l’intérêt, mais le club breton semble désormais décroché.

Toulouse avait tenté un prêt

Récemment, le prétendant le plus concret reste toutefois Toulouse. Toujours d’après nos informations, le TFC avait formulé une proposition il y a environ quinze jours. L’idée était de récupérer Lepenant sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule qui n’a pas convaincu le FC Nantes, puisque la proposition n’a pas abouti.

Pour le FC Nantes, cette multiplication des intérêts est évidemment une bonne nouvelle. Elle confirme la cote de Lepenant sur le marché et pourrait permettre aux Canaris de faire jouer la concurrence. Nice, Toulouse, Le Mans, Troyes et Lorient ont tous, à des degrés différents, regardé le dossier. Reste maintenant à savoir qui sera réellement capable de passer à l’offensive.