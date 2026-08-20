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FRANCE

FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue arrive, visite médicale déjà programmée !

Par Fabien Chorlet - 20 Août 2026, 07:40
Antoine Joujou sous le maillot de Famalicao

Antoine Joujou devrait devenir la septième recrue estivale du FC Nantes et serait attendu ce jeudi pour y satisfaire sa visite médicale.

Comme révélé ce mercredi soir par L’Équipe, Antoine Joujou devrait rejoindre le FC Nantes en provenance de Parme dans le cadre d’un transfert estimé à 1 million d’euros. Prêté la saison dernière au Portugal du côté de Famalicão, l’ailier français devrait donc faire son retour dans l’Hexagone, après avoir principalement évolué au Havre depuis le début de sa carrière professionnelle.

Visite médicale ce jeudi pour Joujou chez les Jaune et Vert !

L’arrivée d’Antoine Joujou chez les Canaris a depuis été confirmée par Ouest-France. Le quotidien régional précise que le natif de Mantes-la-Jolie serait attendu dès ce jeudi à Nantes afin d’y passer sa visite médicale, dernière étape avant la signature de son contrat avec le club des bords de l’Erdre. Sauf retournement de situation, le joueur de 23 ans devrait s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2029.

Capable d’évoluer sur les deux ailes, l’ancien Havrais viendrait ainsi offrir une solution offensive supplémentaire à Michel Der Zakarian après un début de saison compliqué. Il devrait surtout devenir la septième recrue estivale du FC Nantes après Maxime Dupé, Willity Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro et Saïdou Sow.

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