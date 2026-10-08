Compagne de Cristiano Ronaldo (41 ans), Georgina Rodriguez n’a rien fait pour apaiser les tensions autour de son mari en sélection portugaise.

Le départ précipité de Cristiano Ronaldo de la sélection portugaise à Copenhague a déclenché une véritable tempête médiatique au Portugal.

Le clan Ronaldo sous haute tension

En promettant notamment de révéler « la vérité » sur les raisons de son choix, la star portugaise a encore davantage alimenté les interrogations autour de ses relations avec sa sélection et son entraîneur Jorge Jesus. Dans ce contexte déjà particulièrement électrique, chaque prise de parole du clan Ronaldo est scrutée à la loupe. Georgina Rodriguez vient d’en faire l’expérience. Sur Instagram, la compagne de Cristiano Ronaldo a réagi à une publication relayant de prétendus propos de Sir Alex Ferguson au sujet de Jorge Jesus et de la gestion de CR7.

Le message attribué à l’ancien entraîneur de Manchester United critiquait notamment la décision de convoquer Cristiano Ronaldo sans forcément lui garantir une place dans le onze. Georgina Rodriguez n’a pas tardé à réagir, avec une phrase particulièrement piquante visant directement le sélectionneur portugais : « Je ne comprends pas comment cet homme peut s’appeler Jesus. » Une sortie qui a immédiatement fait parler, alors que les tensions sont déjà fortes entre l’entourage de Cristiano Ronaldo et le sélectionneur portugais.

Problème : la citation était fausse !

Mais l’affaire a rapidement pris une autre tournure. La publication à laquelle Georgina Rodriguez avait réagi relayait en réalité une fausse déclaration attribuée à Sir Alex Ferguson. Autrement dit, la compagne de Cristiano Ronaldo s’était emportée contre Jorge Jesus en s’appuyant sur une information qui n’était pas authentique. Consciente du problème, Georgina Rodriguez a rapidement supprimé son commentaire. Mais sur les réseaux sociaux, la publication avait déjà été largement remarquée et relayée.

Cet épisode intervient alors que la Fédération portugaise tenterait de renouer le dialogue entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo. D’après les médias portugais, les responsables fédéraux chercheraient ainsi à apaiser une situation devenue particulièrement tendue. Reste à savoir si cette volonté suffira à ramener le calme à bord d’un navre qui tangue…