OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL : coup de tonnerre pour la Ligue 1 et les droits TV !

La LFP prépare un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 dès novembre, avec un changement majeur qui pourrait bouleverser l’avenir de Ligue 1+.

Le football français pourrait connaître un nouveau tournant dès cette saison. Alors que la Ligue 1 est actuellement diffusée dans son intégralité sur Ligue 1+, la LFP envisage finalement de remettre les droits audiovisuels sur le marché dès 2027, et non à partir de 2029 comme cela avait été envisagé.

La Ligue 1 bientôt de nouveau sur le marché

Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, a présenté les contours du prochain appel d’offres. Celui-ci pourrait être lancé début novembre, sous réserve de la validation du conseil d’administration de la LFP.

La consultation concernerait les cinq saisons allant de 2027 à 2032. Surtout, la Ligue pourrait proposer l’ensemble des matches dans un seul et même lot, une possibilité rendue possible par la nouvelle loi sur le sport professionnel.

Pour les clubs les plus en vue comme l’OM, le PSG, le RC Lens, le Stade Rennais l’OL, voire l’ASSE ou le FC Nantes en cas de promotion, l’enjeu est considérable : les droits TV constituent une source essentielle de revenus alors que le football français cherche toujours à retrouver un modèle économique plus rémunérateur.

Ligue 1+ déjà menacée ?

Le scénario ne signifie pas forcément la disparition de Ligue 1+. Deux options pourraient être proposées aux candidats : acheter les droits exclusifs de l’intégralité de la Ligue 1, ou obtenir la distribution exclusive de Ligue 1+, comme le rapporte L’Équipe.

La plateforme dispose pourtant d’un argument de poids. Lancée en août 2025, elle avait rapidement dépassé le million d’abonnés, avec 1,026 million dès septembre 2025, selon la LFP.

Mais son succès auprès du public ne se traduit pas encore par des revenus suffisamment importants pour satisfaire de nombreux clubs. La LFP espère donc profiter de ce nouvel appel d’offres pour faire jouer la concurrence et obtenir davantage de recettes.

Amazon, Netflix, Canal+ : qui pour récupérer la Ligue 1 ?

Plusieurs acteurs du marché ont déjà été sondés par LFP Media, parmi lesquels Amazon Prime Video, Netflix, RMC Sport ou Canal+. La possibilité de récupérer l’intégralité du championnat dans un seul lot pourrait notamment intéresser les grandes plateformes numériques.

Le prochain appel d’offres sera donc particulièrement scruté par les supporters de l’OM, du PSG, de l’ASSE, de Lens, Nantes, Rennes ou encore de l’OL.

Une chose est désormais certaine : l’avenir de la diffusion de la Ligue 1 pourrait être décidé beaucoup plus tôt que prévu.