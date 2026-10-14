Lamine Yamal a mis fin au chambrage de Mario Lemina de la plus belle des manières lors du carton du FC Barcelone contre Galatasaray (4-1).

Lamine Yamal n’a pas besoin de longs discours pour répondre à ses détracteurs. Mardi soir, le FC Barcelone s’est imposé largement sur la pelouse de Galatasaray (4-1), après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Et le jeune international espagnol a été l’un des grands artisans de cette remontée, avec deux passes décisives et plusieurs gestes techniques remarqués. Mais au-delà de sa prestation, une petite phrase publiée après le match a particulièrement retenu l’attention.

Lemina avait chambré Yamal avant le match

Avant la rencontre, Mario Lemina avait été interrogé sur la menace représentée par Lamine Yamal. L’ancien milieu de l’OM, désormais sous les couleurs de Galatasaray, avait choisi de répondre avec une pointe de provocation : « Qui est Yamal ? Je ne le connais pas. Je ne connais que Leroy Sané. » Une manière de mettre en avant son coéquipier allemand tout en minimisant, sur le ton de la plaisanterie, la menace incarnée par le jeune Barcelonais. Mais cette sortie allait forcément être ressortie si Yamal réalisait une grande performance.

Sur le terrain, le numéro 10 du FC Barcelone n’a pas tardé à se montrer décisif. Après l’ouverture du score de Galatasaray, João Cancelo a égalisé juste avant la pause. Puis Lamine Yamal a fait parler sa vision du jeu au retour des vestiaires. Il a d’abord servi Fermín López pour permettre au Barça de prendre l’avantage, avant de délivrer une nouvelle passe décisive à Anthony Gordon quelques minutes plus tard. Karim Adeyemi a ensuite inscrit le quatrième but catalan, scellant une victoire nette à Istanbul. Le Barça enchaîne ainsi une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, selon les informations rapportées après la rencontre.

« Et maintenant, il me connaît ? »

Après la rencontre, Lamine Yamal a publié un message sur son compte Instagram qui ressemblait fortement à une réponse adressée à Mario Lemina : « Et maintenant, il me connaît ? » Une phrase courte, mais suffisamment explicite pour relancer le chambrage entre les deux joueurs. Yamal n’a pas eu besoin de citer directement le milieu gabonais : le contexte rendait l’allusion assez claire. Le jeune Barcelonais a préféré répondre par sa performance, avant de glisser cette petite pique sur les réseaux sociaux.

Cette séquence reste avant tout un échange taquin entre deux joueurs, et rien ne permet d’y voir un véritable conflit. Mais dans le football moderne, ces petites phrases prennent rapidement de l’ampleur lorsqu’elles sont suivies d’une prestation marquante. Le Gabonais connaît désormais un peu mieux le talent du jeune Espagnol. Et si les deux équipes venaient à se retrouver en Ligue des champions, cette petite séquence pourrait bien ajouter un peu de piment à leurs retrouvailles.