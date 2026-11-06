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Pronostic Toulouse – RC Strasbourg (06/11) : prono, cotes et compos

Par Louis Chrestian1 min de lecture
Pronostic Toulouse - RC Strasbourg

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Toulouse et le RC Strasbourg : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Toulouse reçoit le RC Strasbourg ce vendredi 6 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 12e (10 pts) et le 13e (10 pts) du championnat.

Ligue 1 Toulouse vs RC Strasbourg
Vendredi 6 novembre 2026 · 20h45 · Stadium de Toulouse

Toulouse : 12e de Ligue 1

Après 9 journées, Toulouse occupe la 12e place de Ligue 1 avec 10 points (2 victoires, 4 nuls, 3 défaites). Toulouse a marqué 12 buts et en a encaissé 13 (différence de buts : -1).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite — défaite à l'OM (0-2), nul contre Troyes (0-0), victoire à Le Mans (3-0), nul à l'AS Monaco (2-2), victoire contre Le Havre (3-2).

RC Strasbourg : 13e de Ligue 1

Après 9 journées, le RC Strasbourg occupe la 13e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites). Le RC Strasbourg a marqué 17 buts et en a encaissé 19 (différence de buts : -2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 0 nul et 4 défaites — victoire contre Auxerre (5-1), défaite au Stade Rennais (0-3), défaite contre le PSG (1-3), défaite à l'OGC Nice (1-2), défaite au Paris FC (1-2).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 2 victoires de Toulouse, 1 nul et 2 victoires du RC Strasbourg.

  • 03/05/2026 : RC Strasbourg 1-2 Toulouse
  • 06/12/2025 : Toulouse 1-0 RC Strasbourg
  • 16/03/2025 : RC Strasbourg 2-1 Toulouse
  • 12/01/2025 : Toulouse 1-2 RC Strasbourg
  • 07/04/2024 : Toulouse 0-0 RC Strasbourg

Les compositions probables

Les compositions probables seront publiées avant la rencontre.

Notre pronostic pour Toulouse – RC Strasbourg

Le pronostic de la rédaction sera publié avant le coup d’envoi.

Les cotes de Toulouse – RC Strasbourg

PariCote
Victoire de Toulouse1,93
Match nul3,50
Victoire du RC Strasbourg3,20

RC Strasbourg en ce moment

Classement Ligue 1

13e / 18

10 pts · 10 matchs · 3V 1N 6D · -4

DDDVD

Prochain match

Logo RC StrasbourgRC StrasbourgLogo Stade BrestoisStade Brestois

· Ligue 1 J11

12,16N3,4522,80Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DToulouse FC 3-1 RC Strasbourgprono ✗
  • VRC Strasbourg 5-1 Aj Auxerre
  • DStade Rennais 3-0 RC Strasbourg
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