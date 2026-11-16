On connaît les clubs de Ligue 1 les plue pénalisés par l »arbitrage après dix journées de championnat.

Les données de Check VAR Ligue 1 ont frappé. Avec un indice xRI cumulé de -2,86, l’AS Monaco occupe largement la première place de ce classement peu enviable.

Selon vous, quel renfort le Stade Rennais doit-il recruter en priorité en janvier ? — But! Football Club (@club_but) November 16, 2026

Le Stade Rennais dans le Top 3

Selon des données relayées par Morning Foot, AJ Auxerre arrive en deuxième position avec -1,50, juste devant le Stade Rennais et son indice de -1,48. Le Paris FC (-1,08) et l’OL (-1,07) complètent le top 5 des formations considérées comme les plus lésées par les décisions arbitrales.

Un classement qui devrait alimenter les discussions chez plusieurs supporters, notamment du côté du Stade Rennais. Les Bretons ont notamment vécu une dixième journée mouvementée face au LOSC. Deux situations ont particulièrement retenu l’attention : un possible hors-jeu sur le premier but lillois et une main réclamée par Valentin Rongier dans la surface de réparation.

Pour ces deux actions, Check VAR estime la probabilité d’une erreur arbitrale à 75 %. Il convient toutefois de rappeler que l’indice xRI ne correspond pas directement à des points perdus au classement. Il mesure l’impact estimé des décisions litigieuses en prenant notamment en compte leur probabilité d’erreur. Une nuance importante pour interpréter correctement ces données.

Le LOSC et l’OM parmi les grands gagnants

À l’inverse, certaines équipes affichent un bilan particulièrement favorable dans cette analyse. Toulouse arrive en tête des clubs les mieux lotis avec un indice xRI de +1,98. Le LOSC suit de très près avec +1,95, tandis que l’OM complète le podium avec +1,93. Mais Check VAR Ligue 1 va encore plus loin en proposant un classement théorique, cette fois établi à partir de l’indicateur xRC. Celui-ci cherche à mesurer les conséquences des décisions arbitrales contestées sur le nombre de points obtenus par chaque formation.

Et les résultats réservent quelques surprises. Le PSG conserverait la première place avec un total théorique de 23,8 points, devant le Paris FC (20,5). L’AS Monaco effectuerait une remontée spectaculaire : septième au classement réel avec 16 points, le club monégasque se retrouverait troisième avec 18,7 points corrigés. Le LOSC, qui occupe actuellement la deuxième place, reculerait au quatrième rang dans cette hiérarchie théorique. L’OM connaîtrait également un déclassement notable, passant de la quatrième à la huitième position.

De son côté, le Stade Rennais gagnerait deux places pour se retrouver sixième. L’AJ Auxerre progresserait également d’un rang, de la quatorzième à la treizième place. Enfin, Troyes réaliserait l’une des progressions les plus marquantes de cette simulation en passant du dix-septième au quatorzième rang. Ces données ne constituent évidemment pas un classement officiel et ne permettent pas d’affirmer avec certitude que les positions seraient différentes sans les décisions contestées. Elles offrent néanmoins un éclairage intéressant sur les polémiques arbitrales qui rythment ce début de saison de Ligue 1.