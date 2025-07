OM Mercato : après Medina, un autre défenseur argentin ciblé ?

L’OM ferait partie des trois clubs intéressés par le prêt du jeune défenseur central de Chelsea Aaron Anselmino (20 ans).

🟧 Piste crédible

Ce mardi, à 14h, Facundo Medina arrivera à Marseille. Le défenseur central argentin va passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans. Ou de prêt. Car si L’Equipe assure que l’OM va payer 22 M€, bonus compris, au RC Lens pour son joueur, Foot Mercato assure qu’il s’agit d’un prêt payant de 2 M€, assorti d’une option d’achat de 18 M€ et de 2 M€ de bonus facilement atteignables. Dans les deux cas, Medina portera le maillot blanc la saison prochaine et formera une paire très prometteuse avec Leonardo Balerdi. Il se pourrait d’ailleurs que les deux Argentins soient rejoints par un autre compatriote dans les prochains jours !

Dortmund et le Betis le veulent aussi

En effet, le média Caught Offside assure que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par Aaron Anselmino, que Chelsea souhaite prêter. Le défenseur central a été recruté à Boca Juniors en juillet 2024 et a été laissé en prêt six mois chez les Xeneizes. Il a peu joué en deuxième partie de saison et ne devrait pas connaître meilleur sort en 2025-26 s’il reste chez les Blues. Sa direction souhaiterait qu’il s’aguerrisse au jeu européen via un prêt. L’OM, donc, est sur les rangs, tout comme le Borussia Dortmund et le Betis Séville.

Anselmino présente un peu le même profil que Leonardo Balerdi. Formé à Boca Juniors, il a quitté son pays très jeune, sans avoir énormément joué avec l’équipe première des Bosteros. Il va lui falloir du temps pour atteindre son plein potentiel, comme son aîné. Ce qui pourrait être un argument pour l’OM pour l’attirer (même si Dortmund, autre prétendant, a aussi accueilli Balerdi…) !

« Le coup d’œil de But FC »

« Plus qu’un jeune sans expérience au plus niveau européen, l’OM ferait mieux de recruter un joueur expérimenté mais qui accepterait de jouer les doublures de Balerdi et Medina. Anselmino, ça a l’air très fort mais c’est loin d’être un produit fini… »