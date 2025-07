OM Mercato : un protégé de Mourinho pour oublier Ndicka ?

Toujours en quête d’un défenseur central, l’OM aurait des vues sur le jeune Turc Yusuf Akcicek (19 ans, Fenerbahçe), surtout que la piste Evan Ndicka (AS Roma) a pris du plomb dans l’aile.

🟥 Rumeur

Le coup de tonnerre a retenti hier en début de soirée : l’AS Roma a réglé pas mal de ses soucis financiers, notamment vis-à-vis du FPF de l’UEFA, et n’est plus obligée de vendre ses meilleurs joueurs. Ainsi, elle aurait décidé de conserver Evan Ndicka, que convoitait l’OM. Les dirigeants phocéens avaient prévu d’échanger le défenseur central franco-ivoirien avec Ismaël Koné, plus une somme d’argent. Ils comptaient sur le fait que le nouveau directeur sportif giallorosso, Frederic Massara, apprécie grandement le milieu canadien, qu’il a fait venir en prêt à Rennes en janvier dernier. Mais Ndicka, donc, va être retenu par la Roma. Et la quête de l’OM pour le poste de défenseur central se focaliser sur d’autres noms.

Fenerbahçe réclamerait 20 M€

Lundi soir, le média Goal a assuré que Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient des vues sur le jeune Turc Yusuf Akcicek (19 ans). Présenté comme un grand espoir du football ottoman, Akcicek a percé cette saison en équipe première de Fenerbahçe, dirigée par José Mourinho. Goal prétend que l’OM aurait formulé une première offre mais qu’elle aurait été repoussée par les dirigeants des Canaris. Ceux-ci réclameraient une vingtaine de millions d’euros pour laisser filer un joueur qui compte déjà deux sélections en A.

Grand par la taille (1,93m), Yusuf Akcicek est décrit comme un bon relanceur, ce qui ne manquera pas de plaire à Roberto De Zerbi. Goal ajoute que, comme pour Facundo Medina, les dirigeants marseillais veulent boucler le deal avant la reprise de l’entraînement, le 7 juillet. On saura donc rapidement si Fenerbahçe, qui a considérablement investi depuis un an sous la houlette de son nouveau président, a l’intention de se séparer d’un jeune prometteur.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Fenerbahçe, qui accepte de vendre l’un des plus sûrs espoirs du football turc alors qu’il investit énormément depuis un an afin de contenter José Mourinho, on y croit moyennement. Sans compter que 20 M€ pour un jeune de 19, à un poste aussi stratégique que celui de défenseur central, ça nous semble trop. »