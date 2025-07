ASSE Mercato : coup dur pour Horneland, qui voit une priorité lui échapper

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, aimerait que Léo Pétrot prolonge mais le défenseur, en fin de contrat, ne voit rien venir du côté de Saint-Etienne et est même courtisé en Turquie.

🟥 Rumeur

Depuis ce matin, Léo Pétrot est un joueur libre. Le défenseur de 28 ans, revenu à l’AS Saint-Etienne en 2022, avait un contrat de trois ans, qui s’étirait jusqu’au 30 juin. N’ayant pas reçu de nouvelles de sa direction, il est officiellement sur le marché. Pourtant, l’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, aurait aimé que Pétrot soit prolongé. Pour le moment, il n’a pas été entendu. Et le risque est grand que l’ancien Lorientais s’engage avec un autre club car, à croire le site Evect, il a une proposition entre les mains !

Un club turc anonyme l’a approché

Cette proposition émane d’un club turc, Eyüpspor, qui a terminé 6e de la dernière Süper Lig. Il s’agit d’un club centenaire, basé à Istanbul, mais qui n’a pas remporté de trophée majeur dans son histoire. Et qui évolue dans un stade de 2.500 places… On est donc loin du prestige de l’ASSE et de la ferveur de Geoffroy-Guichard. Mais c’est actuellement la seule piste pour Léo Pétrot, qui n’attendra pas indéfiniment un signe de la direction stéphanoise.

Joueur de devoir, Pétrot a plus souvent évolué dans le couloir gauche de la défense que dans l’axe, à son poste de prédilection, lors de ses trois années sous le maillot vert. Mais son état d’esprit a toujours été irréprochable et c’est ce qui a plu à Eirik Horneland.

« Le coup d’œil de But FC »

« Quand, comme l’ASSE, on vise une remontée directe, il faut des joueurs d’expérience et de devoirs pour maintenir le cap dans la tempête. Léo Pétrot est ce genre de joueurs. Il aime les Verts et ne rechignerait pas à jouer les doublures. Il mériterait assurément une prolongation. »