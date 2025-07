OM Mercato : Facundo Medina, plutôt dans l’axe ou à gauche ?

Le nouveau défenseur de l’OM, qui a été prêté avec option d’achat par le RC Lens, a été présenté ce mercredi. Où Roberto De Zerbi devrait-il le faire jouer ? Nos journalistes en débattent.

A gauche

« Je suis un vrai fan de Facundo Medina et je suis très heureux de le voir signer à l’OM. Le tempérament argentin correspond totalement à ce que les supporters attendent de leurs joueurs. Mais voilà, l’Olympique de Marseille a déjà un défenseur central argentin, qui a la même tendance à se laisser emporter par ses émotions. Deux ensemble, jouant l’un à côté de l’autre, ça pourrait jouer de mauvais tours à l’équipe. Déjà que la défense était point faible de l’OM la saison passée, il ne faudrait pas l’accentuer en associant deux joueurs de tempérament l’un à côté de l’autre. Je mettrais donc Facundo Medina à gauche, à la place de Quentin Merlin, et j’associerais à Leonardo Balerdi un joueur plus calme, un peu comme Geoffrey Kondogbia la saison passée. Un partenaire qui pourrait le calmer dans les moments compliqués ou quand l’ambiance devient trop chaude. Car déjà que les Marseillais ont une tendance facile à dégoupiller, n’oublions pas qu’ils vont jouer la Champions League en 2025-26 et seront donc soumis à très rude adversité ! L’OM aura besoin du talent de Medina, c’est une évidence, mais il aura aussi besoin d’une défense calme. »

Raphaël NOUET

Plutôt dans l’axe

« Déjà, je pense que Medina est une très bonne pioche pour l’OM. Sur le papier en tout cas son profil colle parfaitement, c’est un battant, il a la grinta, le sang chaud. Les supporters marseillais vont l’adorer, ça paraît évident. En plus il est polyvalent et offrira plusieurs options à De Zerbi, qui adore ça. La saison passée, l’Argentin était un vrai couteau suisse à Lens pour Will Still. Il a même parfois dépanné au milieu en réalisant de bonnes prestations.

Après, à mon sens, son poste idoine, c’est plutôt axial gauche que latéral ou piston. Medina est avant tout un défenseur, un homme de duels, dur au mal. Et dans le système actuel de De Zerbi, je le trouve trop défensif pour jouer si haut sur le côté gauche. Peut-être pour « blinder », lors des gros matches ou en cours de matches pour défendre un résultat, mais j’imagine plutôt De Zerbi l’aligner dans l’axe, le plus souvent, et miser sur un piston au profil plus offensif comme a pu l’être Luis Henrique la saison passée. »

Laurent HESS