FC Nantes Mercato : l’OM doit-il faire le forcing pour Abline ? 

Dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival, Matthis Abline n’est pas insensible à l’intérêt phocéen. De quoi creuser ? Le débat est lancé chez But !

« Oui, ce serait un excellent coup »

« Hamza Igamane se rapprochant inexorablement du LOSC, l’OM n’a plus d’autre choix que de faire le forcing pour recruter Matthis Abline. Si Waldemar a dit publiquement que son attaquant valait trop cher pour le club phocéen, on sait la part d’intox qui alimente régulièrement les propos du président du FC Nantes. Marseille a surtout un avantage imparable dans la manche : le joueur veut venir.

Et on sait très bien que dans ce genre de cas de figure, il réussit très souvent à faire pencher la balance de son côté. Après, l’OM ne doit pas forcément casser sa tirelire pour Abline mais ne doit pas abandonner le dossier, tant la cible est de qualité et serait une excellente alternative à Amine Gouiri. Jeune et plus malléable, il accepterait sans doute sans sourciller ce statut. »

Bastien AUBERT

« Pas convaincu »

« Abline a des qualités et l’avenir devant lui, mais je ne suis pas certain qu’il corresponde vraiment aux besoins de l’OM. En plus, Nantes vient de refuser une offre de 20 M€ (Sunderland), donc il faudrait casser la tirelire pour l’offrir à De Zerbi. S’il signe à l’OM, le Canari sera-t-il titulaire ? Avec Gouiri dans l’axe et Greenwood à droite qui me semblent incontournables, il reste une place à gauche. Abline est polyvalent mais à la place de l’OM, je miserais plutôt sur un vrai spécialiste de ce couloir pour remplacer Luis Henrique. Et pourquoi pas Aubameyang ? Le faire revenir, ce serait déconnant ? Perso je ne pense pas. Le Gabonais a l’étoffe d’un vrai titulaire, alors que j’ai du mal à voir la plus value qu’apporterait Abline, hormis peut-être sur du moyen-long termes. »

Laurent HESS