OM Mercato : c’est officiel pour Medina !

L’OM officialise ce mercredi l’arrivée de Facundo Medina, qui quitte le RC Lens après cinq saisons au Racing.

C’était attendu, c’est fait… Arrivé hier à Marseille, Facundo Medina est un joueur de l’OM.«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée de Facundo Medina. Le défenseur international argentin rejoint le club en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt avec option d’achat», peut-on lire sur le communiqué publié par le club présidé par Pablo Longoria. L’OM accueille Medina sous la forme d’un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat de 18 M€. Une opération à 20 M€.

De son côté, le RC Lens remercie chaleureusement l’Argentin avec une vidéo de 5 minutes et ce message : « Cinq saisons vouées à incarner le Racing, marquer les cœurs du peuple lensois et tout donner pour un blason qui lui colle désormais à la peau. Merci pour tout Fac », à jamais Sang et Or. « Sympa !