Real Madrid Mercato : Rodrygo sacrifié pour favoriser l’explosion de Gonzalo Garcia ?

Si Gonzalo Garcia pourrait bien s’inscrire dans la durée avec le Real Madrid, Rodrygo, quant à lui, ne sera pas retenu. Encore faut-il des offres…

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid peut remercier Gonzalo Garcia, son jeune de 21 ans du Real Madrid, qui a profité de l’absence de Kylian Mbappé pour se faire une place dans l’effectif merengue. Auteur de quatre buts et une passe dé en cinq apparitions, il est l’une des très bonnes surprises de la compétition.

Selon El Partidazo de COPE, une réunion est déjà prévue après le tournoi entre le joueur, son entourage et la direction du club pour clarifier son avenir, lui qui est encore lié au Real jusqu’en 2027. Ce dossier s’inscrit dans un contexte plus large d’incertitude offensive à Madrid.

Aucune offre pour Rodrygo

En effet, le cas Rodrygo continue d’agiter la presse espagnole. Le Brésilien, poussé en retrait par le trio Vinicius – Bellingham – Mbappé, ne serait plus considéré comme indispensable. The Athletic affirme même que Xabi Alonso et la direction madrilène ne compteraient plus vraiment sur lui.

Marca, de son côté, précise que le Real ne retiendra pas son ailier en cas d’offre satisfaisante – environ 100 millions d’euros – mais qu’aucun club n’a encore formulé d’approche concrète. Arsenal est souvent cité comme une piste sérieuse, mais les Gunners attendraient probablement la fin du Mondial des clubs pour se positionner.r