FC Barcelone Mercato : Deco va passer à l’attaque pour Marcus Rashford !

L’intérêt du FC Barcelone pour Marcus Rashford se confirme. Un rendez-vous serait programmé…

Nico Williams au FC Barcelone, cela devait être officiel dès ce début du mois de juillet. Les feux étaient au vert. Mais c’était sans compter sur l’Athletic Bilbao qui a annoncé hier à la surprise générale que Nico Williams prolongeait jusqu’en 2035 ! « Quand il faut prendre des décisions, pour moi, ce qui compte le plus, c’est le coeur. je suis là je veux être, avec les miens. C’est ma maison. Aupa Athleti », a expliqué le joueur. Un retournement de situation assez bluffant et un coup terrible pour le Barça, contraint de chercher un autre ailier.

Plus qu’un plan C ?

Selon Mundo Deportivo, les dirigeants culés vont relancer la piste menant à Luis Diaz, le Colombien de Liverpool, très apprécié de Deco. Le joueur souhaite venir, mais le dossier est en stand-by après la disparition tragique de Diogo Jota, les Reds étant anéantis depuis jeudi. Le plan C, sans grande surprise là encore, serait Marcus Rashford pour qui Manchester United demanderait un peu plus de 46 M€. Selon Foot Mercato, l’Anglais pourrait même être plus qu’un plan C puisque le média croit savoir que Deco va s’entretenir avec le board de MU. « Des discussions auront lieu dans les prochains jours entre les Red Devils et le champion d’Espagne pour étudier la faisabilité d’une éventuelle opération (prêt + option d’achat). Toujours d’après nos indiscrétions, l’Anglais est de son côté prêt à faire beaucoup d’efforts pour faciliter la transaction », peut-on lire ce samedi. A suivre…