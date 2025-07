Wolverhampton rend hommage à Diogo Jota, la vidéo est magnifique

En ce jour de funérailles de Diogo Jota, Wolverhampton, premier club anglais de l’ailier portugais, lui rend hommage à travers une vidéo de ses exploits.

C’est à Gondomar, non loin de Porto, qu’ont eu lieu ce matin les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, tous deux décédés dans un accident de la route en Espagne dans la nuit de mercredi à jeudi. De nombreux joueurs de la sélection portugaise, du FC Porto, de Liverpool ou encore de Wolverhampton, ont assisté à la messe.

« Tu nous a rendus heureux »

Nelson Semedo et Joao Moutinho, avec qui Diogo Jota avait joué en sélection et chez les Wolves, étaient notamment présents. Wolverhampton a tenu à rendre hommage à Jota en publiant une vidéo de ses exploits. Le Portugais avait été essentiel dans la remontée du club en Premier League. « Tu nous a rendus heureux. On ne t’oubliera jamais », ont simplement écrit les Wolves. Une vidéo qui montre à quel point Jota était à la fois doué, humble, et souriant.