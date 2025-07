ASSE : Eirik Horneland en veut plus et fixe un objectif crucial après Carouge

Les mots d’Eirik Horneland après la victoire de l’ASSE face à Carouge en amical.

Pour sa première sortie estivale, l’ASSE s’est imposée 3-1 face à Carouge (buts de Old, Fomba et Davitashvili), un adversaire suisse accrocheur. Si tout n’a pas été parfait, l’entraîneur Eirik Horneland s’est montré globalement satisfait de la prestation de ses joueurs, tout en soulignant les axes de progression.

« Il y a toujours beaucoup d’axes d’amélioration. Physiquement, je nous ai trouvés dans le rythme pour une reprise. Je suis moins satisfait par le but encaissé mais on a laissé peu d’occasions à notre adversaire. De notre côté, nous nous sommes procurés une dizaine d’occasions. Je pense qu’on aurait pu marquer plus de buts. On a également pu mettre plusieurs joueurs du centre de formation sur le terrain et ils ont fait du bon boulot. La seule mauvaise nouvelle, c’est la blessure de Djylian N’Guessan. En dehors de ça et de ce but encaissé, je suis satisfait ».

« S’imposer doit devenir une habitude »

Le stage au Chambon-sur-Lignon a permis de poser les premières fondations dans une atmosphère de travail jugée saine et productive. Le coach stéphanois a ainsi fait un point sur cette première phase de préparation.

« On a repris l’entraînement tôt après quatre semaines de pause pour que les joueurs soient prêts. Jusqu’ici, je suis satisfait de notre préparation. Le stage au Chambon-sur-Lignon s’est bien passé. Je suis content de l’atmosphère dans le groupe, du travail du groupe et de l’implication du staff. Gagner ce premier match de préparation est important pour un groupe qui a beaucoup perdu la saison dernière. S’imposer doit devenir une habitude », a lancé le Norvégien, dans des propos rapportés par le site officiel du club.