FC Barcelone Mercato : Luis Diaz sort du silence… et sème le doute sur son avenir

Priorité du FC Barcelone après l’échec Nico Williams, Luis Diaz a évoqué son avenir.

Alors que le FC Barcelone a vu sa priorité offensive, Nico Williams, prolonger à l’Athletic Bilbao, le regard des dirigeants catalans se tourne désormais vers d’autres pistes, dont celle menant à Luis Díaz. L’ailier de Liverpool, déjà dans le viseur du Barça, a relancé les spéculations en laissant planer le doute sur son avenir lors d’une interview à la chaîne colombienne WinSports.

Luis Díaz laisse planer le doute

« On ne sait pas encore, on discute avec la direction. On est satisfait de ma position, on verra bien », a confié le joueur, sans fermer la porte à un possible départ. Une déclaration qui n’a pas manqué de raviver l’intérêt du club blaugrana, à la recherche d’un profil percutant pour renforcer son attaque.

Avec 17 buts et 8 passes décisives en 50 matchs la saison dernière, l’international colombien (63 sélections) représente une alternative crédible à Williams. Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2027, Luis Díaz pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été côté catalan.