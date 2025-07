Mercato : la Juventus prête à ravir l’OM mais à contrarier le PSG ?

La direction de la Juventus Turin aurait fait des choix forts concernant son recrutement, notamment au sujet de Leonardi Balerdi (OM) et Randal Kolo-Muani (PSG).

🟥 Rumeur

Le mercato bat son plein en Italie et la Juventus Turin fait parler d’elle. Ce qui a un impact en France car au moins deux de ses dossiers sont liés aux géants hexagonaux que sont l’OM et le PSG. Le premier concerne Leonardo Balerdi. L’entraîneur bianconero, Igor Tudor, qui a connu l’Argentin lors de sa saison à Marseille, en 2022-23, souhaitait le recruter. Mais, déjà, la direction phocéenne tenait vraiment à conserver son capitaine et n’aurait consenti à le laisser partir qu’en échange d’une indemnité très importante. Mais Sky Sport assure que la Juve est passée à autre chose. En début de saison prochaine, le Brésilien Gleison Bremer sera rétabli de sa rupture des ligaments croisés d’un genou et il pourra redevenir le patron de la défense bianconera. Le recrutement d’un défenseur central n’est donc plus une priorité. Une nouvelle qui ravira les dirigeants de l’OM.

La Juve va tenter Conceiçao ou Kolo Muani, pas les deux !

En revanche, ceux du PSG risquent de faire triste mine. En effet, Sky Sport, encore, assure que la Juventus va tenter de recruter définitivement Francisco Conceiçao (prêté par le FC Porto la saison dernière) ou Randal Kolo-Muani (PSG). Mais elle ne pourra pas faire les deux, même si elle le souhaiterait. Le FC Porto, en difficulté financière, serait plus enclin à faire des concessions pour la vente de son jeune ailier alors que Paris, non. Il se pourrait donc que Randal Kolo-Muani revienne à Paris pour la reprise, alors que Luis Enrique n’en voulait pas l’été dernier.

Reste que l’ancien Nantais ne manque pas de touches en Angleterre et que, si la Juventus demeure son choix prioritaire pour son avenir, il ne dirait pas non à une expérience en Premier League.