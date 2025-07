OM Mercato : Marseille pousse Rongier dehors et a fixé son prix ! 

Après six ans passés dans les rangs de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier (30 ans) semble proche de la sortie. Les dirigeants du club phocéen ont déjà fixé son prix de départ.

Le retour de Valentin Rongier à la Commanderie, mardi matin, avait presque des allures de routine. Pourtant, en coulisses, la situation est tout sauf ordinaire pour l’ancien capitaine de l’OM, désormais sur le départ. À 30 ans, et alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat, L’Équipe confirme que le milieu de terrain n’a jamais semblé aussi loin de l’Olympique de Marseille.

Une prolongation affichée, mais jamais engagée

En début d’année, la direction olympienne avait affiché sa volonté de prolonger l’ancien Nantais, de retour de blessure et réinstallé dans le onze de départ par Roberto De Zerbi. Le coach italien avait d’ailleurs insisté sur l’importance d’un joueur « qui remet de l’ordre dans l’équipe ». Mais entre les mots et les actes, il y a un fossé. Mis à part une proposition timide, en février, portant sur deux années supplémentaires au même salaire (jusqu’en 2028), le club n’a jamais réengagé de véritables discussions. Rongier avait pourtant laissé la porte ouverte. Depuis, le silence. Et à mesure que les semaines passent, l’intention initiale de prolonger a cédé la place à une volonté de vendre.

Statut incertain, avenir en pointillés

Rongier n’a pas été relégué dans le groupe Pro 2, comme les indésirables Moumbagna, Ounahi ou Koné. Mais il n’en reste pas moins en sursis. À l’OM, même les statuts les plus solides peuvent se fissurer. Chancel Mbemba ou Jordan Veretout, autres anciens cadres, peuvent en témoigner. Surtout, la direction marseillaise déteste voir un joueur entrer dans sa dernière année de contrat sans prolongation. Et quand celle-ci ne se matérialise pas, la tendance est claire : c’est vers une vente que l’on s’oriente. C’est exactement ce qui se profile. Les dirigeants ont d’ores et déjà fixé le prix du joueur : 10 millions d’euros.

Une question d’argent, mais plus seulement

Officiellement, aucune tension salariale. Officieusement, l’écart de rémunération reste un point de crispation. Avec 330 000 euros bruts mensuels, Rongier figure dans le top 10 des salaires du club, mais reste loin des standards de certains concurrents directs, comme Kondogbia ou Bennacer (450 000 €/mois). Sans jamais réclamer les émoluments de joueurs comme Höjbjerg ou Rabiot, l’ancien Canari espérait au moins un geste. Il n’est jamais venu.

Aujourd’hui, ce débat semble même dépassé. Le signal envoyé par la direction est limpide : Rongier est officiellement sur le marché. Plusieurs clubs, dont Sunderland – où Florent Ghisolfi vient d’être nommé directeur sportif – et Côme, en Italie, ont pris des renseignements. Sans offrir pour l’instant.

Le plus ancien joueur du vestiaire vers la sortie

Arrivé à l’été 2019, Valentin Rongier est aujourd’hui le doyen de l’effectif marseillais en ancienneté. Mais le brassard et les années de service ne suffisent plus. Le projet De Zerbi est en train de tourner une page, et l’avenir de l’OM semble devoir s’écrire sans son ex-capitaine. Sauf retournement de situation, l’histoire entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Le compte à rebours est enclenché.